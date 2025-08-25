Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina patvirtino dalyvausianti „Eurovizijos“ dainų konkurse Vienoje

2025-08-25 18:32 / šaltinis: ELTA
2025-08-25 18:32

Rusijos agresiją toliau patirianti Ukraina patvirtino dalyvausianti „Eurovizijos“ dainų konkurse Vienoje. Kitais metais 70-ą kartą vyksiančiame konkurse Ukrainos balsas skambės „garsiau nei bet kada“, pirmadienį sakė ukrainiečių delegacijos vadovė Oksana Skybinska.

Alyona Alyona ir Jerry Heil, Ukrainos atstovės (nuotr. SCANPIX)

1

Ukrainos dalyviai Vienoje vyksiančiame konkurse pademonstruos aukštą kūrybiškumą, kurį suformavo karo sunkumai, kalbėjo ji. Kas atstovaus šaliai, paaiškės nacionalinėje atrankoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ukraina 2022 m. praėjus keliems mėnesiams nuo Rusijos invazijos laimėjo konkursą su daina „Stefania“, kurią atliko grupė „Kalush Orchestra“. Rusijai nuo karo pradžios dalyvauti muzikos renginyje neleidžiama. Ukrainos atstovai ir per tris kitus finalus pateko į „Eurovizijos“ dainų dešimtuką.

„Eurovizija“ kitais metais vyks Vienoje, nes šių metų konkursą laimėjo Austrijos atstovas JJ. Jubiliejinio dainų konkurso finalas numatytas gegužės 16 d. Gegužės 12 ir 14 dienomis vyks pusfinaliai.

