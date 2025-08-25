Po Vance`o pareiškimo – Zelenskio komentaras: nemanau, kad tai yra nuolaidos

„Dėl Rusijos nuolaidų – man apie tai nežinoma. Nemanau, kad tai, ką sakė Rusijos pusė, kad jie pasirengę nebeužimti Ukrainos, yra nuolaidos. Nemanau, kad nuolaida yra tai, kad jie siūlo mums pasitraukti iš teritorijos, kurios Rusija nekontroliuoja“, – sako jis.
Anot V. Zelenskio, vien kalbos apie tai yra už tarptautinės teisės ribų.
J. D. Vance’as: Rusija padarė reikšmingų nuolaidų
JAV viceprezidentas J. D. Vance’as atmetė spėliones, kad Maskva vilkina galimą taikos susitarimą Ukrainoje, teigdamas, jog Rusija padarė „reikšmingų nuolaidų“ Donaldui Trumpui dėl jo reikalavimų baigti karą.
Iš anksto įrašytame interviu, transliuotame sekmadienį, J. D. Vance’as tvirtino, kad D. Trumpas, šį mėnesį susitikęs su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu viršūnių susitikime Aliaskoje, vykdė „labai agresyvią, labai energingą diplomatiją“ tiek su Maskva, tiek su Kyjivu, siekdamas rasti kompromisinį sprendimą, kuris sustabdytų žudynes.
D. Trumpas pasisako už dvišalį Ukrainos ir Rusijos prezidentų susitikimą, tačiau abi pusės kaltina viena kitą vilkinant derybas.
Rusijos užsienio reikalų ministrui Sergejui Lavrovui sekmadienį apkaltinus Vakarų šalis bandymu „blokuoti“ taikos derybas, J. D. Vance’as į ilgametę Vašingtono priešininkę žvelgė atlaidžiau, sakydamas, kad Rusija D. Trumpo nevedžioja už nosies.
„Manau, kad rusai pirmą kartą per trejus su puse šio konflikto metų padarė reikšmingų nuolaidų prezidentui D. Trumpui“, – sakė J. D. Vance’as NBC pokalbių laidoje „Meet the Press with Kristen Welker“.
„Jie iš tikrųjų buvo nusiteikę lanksčiai dėl kai kurių savo pagrindinių reikalavimų.“
J. D. Vance’as sakė, kad Maskva sutiko „pripažinti, kad po karo Ukraina turės teritorinį vientisumą“, nors jis akivaizdžiai neatsakė į klausimą, ar po karo Ukraina turės tas pačias sienas, kurias turėjo prieš Maskvos invaziją.
Jis taip pat pabrėžė, kad Rusija „pripažino, kad negalės įsteigti marionetinės vyriausybės Kyjive“.
„Ar jie padarė visas nuolaidas? Žinoma, ne, – pridūrė jis, – bet mes darome pažangą“.
J. D. Vance’as sakė, kad Vašingtonas toliau aktyviai dalyvaus užtikrinant Ukrainos saugumo garantijas, bet pabrėžė, kad „prezidentas labai aiškiai pasakė: Ukrainoje nebus dislokuotos karinės pajėgos“.
Toje pačioje laidoje „Meet the Press“ vienas iš pagrindinių D. Trumpo kritikų iš demokratų partijos, JAV senatorius iš Kalifornijos Adamas Schiffas, apibūdino D. Trumpo ir V. Putino susitikimą kaip nesėkmę, nes Rusijos lyderis išvyko nepasiekus paliaubų, o grėsmė, kad bus taikomos sankcijos sumažėjo.
„Taigi, jie sėkmingai jį apgavo“, – sakė A. Schiffas, pridurdamas, kad, jo nuomone, taikos derybos „įstrigo“.
Demokratas taip pat kritikavo neseniai Rusijos įvykdytą bombardavimą JAV gamyklos Ukrainoje kaip provokuojantį, akiplėšišką veiksmą, skirtą D. Trumpui, kuris dėl šio incidento išreiškė tik nedidelį pasipiktinimą, sakydamas, kad yra „nepatenkintas“.
S. Lavrovas, kalbėdamas toje pačioje laidoje, trumpai pakomentavo šį išpuolį ir sakė, kad, jo nuomone, kai kurie kritikai yra „tikrai naivūs“, manydami, kad tokia gamykla nebuvo susijusi su Ukrainos kariniais veiksmais.
