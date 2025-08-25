Europa daro didelę klaidą: ji „parduoda Trumpui savo sielą“

M. Sandbu kritiškai įvertino ES sprendimą eiti į kompromisą su D. Trumpu – didinti gynybos išlaidas ir pasirašyti naują prekybos susitarimą.
Pasak jo, vadinamoji „pragmatiško kompromiso“ strategija tėra pataikavimas, mėginimas išvengti blogiausių scenarijų ir tušti pažadai.
„Tai nėra pragmatizmas, o oportunizmas, silpninantis Europos demokratinę teisėtumą ir politinę įtaką“, – teigė jis.
Zelenskis gina savo poziciją
Priešingai, autorius pateikia Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pavyzdį: jis nedvejodamas atvirai gynė savo poziciją prieš D. Trumpą – ir dėl to tik sustiprino savo autoritetą.
„Svarbiausia, kad Europa rizikuoja savo politine siela. Ji pateko į situaciją, kurioje lyderiai negali viešai pasakyti, ką iš tikrųjų bando daryti. Tai nepasitikėjimo receptas ir nuodai demokratijai, ypač Europos liberaliai demokratijai“, – pridūrė jis.
