TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Europa daro didelę klaidą: ji „parduoda Trumpui savo sielą“

2025-08-25 11:18 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-25 11:18

Europa daro lemtingą klaidą – pataikauja Donaldui Trumpui ir „parduoda jam savo sielą“, didindama gynybos išlaidas ir siekdama naujo prekybos susitarimo. „Financial Times“ apžvalgininkas Martinas Sandbu perspėja: toks kompromisas – ne pragmatizmas, o oportunizmas, silpninantis Europos autoritetą.

Donaldas Trumpas (tv3.lt koliažas)

Europa daro lemtingą klaidą – pataikauja Donaldui Trumpui ir „parduoda jam savo sielą“, didindama gynybos išlaidas ir siekdama naujo prekybos susitarimo. „Financial Times“ apžvalgininkas Martinas Sandbu perspėja: toks kompromisas – ne pragmatizmas, o oportunizmas, silpninantis Europos autoritetą.

1

M. Sandbu kritiškai įvertino ES sprendimą eiti į kompromisą su D. Trumpu – didinti gynybos išlaidas ir pasirašyti naują prekybos susitarimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, vadinamoji „pragmatiško kompromiso“ strategija tėra pataikavimas, mėginimas išvengti blogiausių scenarijų ir tušti pažadai.

Zelenskis gina savo poziciją

Priešingai, autorius pateikia Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pavyzdį: jis nedvejodamas atvirai gynė savo poziciją prieš D. Trumpą – ir dėl to tik sustiprino savo autoritetą.

„Svarbiausia, kad Europa rizikuoja savo politine siela. Ji pateko į situaciją, kurioje lyderiai negali viešai pasakyti, ką iš tikrųjų bando daryti. Tai nepasitikėjimo receptas ir nuodai demokratijai, ypač Europos liberaliai demokratijai“, – pridūrė jis.

