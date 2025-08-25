Donaldas Trumpas grasina dislokuoti Nacionalinės gvardijos karius dar vienoje demokratų tvirtovėje

Naujausias respublikono pasisakymas internete apie „nevaldomą, nusikalstamumo apimtą“ miestą pasirodė tuo metu, kai demokratų valstijų vadovai, įskaitant Merilando gubernatorių Wesą Moore'ą, kritikuoja D. Trumpą politinėje arenoje.
Šį mėnesį D. Trumpas dislokavo Nacionalinę gvardiją Vašingtono gatvėse. Prezidentas teigė, kad šis jėgos demonstravimas prilygsta federaliniam JAV sostinės policijos perėmimui.
Kariuomenė pranešė, kad gvardijos nariai Vašingtone sekmadienį pradėjo nešiotis ginklus. Anksčiau jiems ginklai buvo prieinami tik prireikus.
Birželį D. Trumpas žengė kontroversišką žingsnį, kai pasiuntė į Los Andželą beveik 5 tūkst. karių – esą protestams prieš imigracijos kontrolės reidus malšinti. Tai sukėlė aršų Kalifornijos gubernatoriaus Gavino Newsomo, laikomo potencialiu kandidatu 2028 metų prezidento rinkimuose, pasipriešinimą.
Kviečia pasivaikščioti
JAV žiniasklaida praneša, kad D. Trumpo administracija taip pat planuoja precedento neturintį tūkstančių Nacionalinės gvardijos karių dislokavimą Čikagoje, trečiame pagal dydį šalies mieste, dėl to garsiai pasipriešino tenykščiai demokratai.
Kalbant apie Baltimorę, „jei Wesui Moore'ui reikės pagalbos, kaip Gavinui Newscumui prireikė Los Andžele, aš atsiųsiu „karius“, kas ir daroma netoliese esančiame Vašingtone, ir greitai išvalysiu nusikaltimus“, – savo platformoje „Truth Social“ paskelbė D. Trumpas, žeminančiai iškraipydamas Kalifornijos gubernatoriaus pavardę.
Šią savaitę D. Trumpo ir W. Moore'o nesutarimai, regis, smarkiai paaštrėjo: gubernatorius užsipuolė provokuojantį prezidento pasiūlymą dislokuoti karius Merilande, o respublikonas pavadino gubernatorių „bjauriu“ ir grasino atšaukti federalines lėšas, skirtas padėti sugriuvusiam tiltui remontuoti.
Sekmadienį W. Moore'as CNN sakė, kad pakvietė D. Trumpą kartu su juo pasivaikščioti Baltimorės gatvėmis, kad gubernatorius galėtų pasipriešinti prezidento „palaimingam neišmanymui, šioms klišėms ir šiai 1980-uosius menančiai gąsdinimo taktikai“.
„Ei, Donaldai, galime tau parūpinti golfo mašinėlę, jei tai palengvins reikalus“, – W. Moore'as kreipėsi į 79 metų D. Trumpą per socialinį tinklą „X“.
Savo ruožtu D. Trumpas teigė, kad „labai norėtų, jog jis sutvarkytų šią nusikalstamumo katastrofą prieš jam išvykstant ten „pasivaikščioti“, ir kalbėįo apie esą labai blogą nusikalstamumo situaciją Merilande.
W. Moore'as teigė, kad nuo tada, kai jis tapo gubernatoriumi, žmogžudysčių skaičius Merilande sumažėjo daugiau nei 20 proc., „o pastarąjį kartą, kai žmogžudysčių skaičius Baltimorės mieste buvo toks žemas, aš dar nebuvau gimęs“.
46 metų W. Moore'as yra JAV kariuomenės veteranas, bestselerių autorius ir trečiasis afroamerikietis, išrinktas kurios nors JAV valstijos gubernatoriumi.
„Toliau – Čikaga“
Tuo metu Pentagonas atsisakė patvirtinti pranešimus, kad į Čikagą netrukus bus dislokuota karių.
Penktadienį D. Trumpas pareiškė, kad Čikaga ir Niujorkas – didieji demokratų vadovaujami miestai – sulauks Nacionalinės gvardijos karių kaip kad Vašingtonas.
„Mes padarysime savo miestus labai, labai saugius, – žurnalistams Baltuosiuose rūmuose dėstė D. Trumpas. – Manau, kad toliau bus Čikaga, o tada padėsime Niujorkui.“
Ilinojaus gubernatorius J. B. Pritzkeris ir Čikagos meras Brandonas Johnsonas, abu demokratai, griežtai atmetė šią idėją.
„Donaldas Trumpas ir MAGA respublikonai bando pavaizduoti savo partiją kaip „teisės ir tvarkos“ šalininkę, – „X“ platformoje rašė J. B. Pritzkeris. – Tai visiškai neatitinka tiesos.“
Miesto policijos duomenimis, 2024 metais Čikagoje užregistruotos 573 žmogžudystės – aštuoniais procentais mažiau nei ankstesniais metais.
