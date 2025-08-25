Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV sostinėje pasirodė pirmieji ginkluoti Nacionalinės gvardijos kariai

2025-08-25 06:23 / šaltinis: ELTA
2025-08-25 06:23

JAV sostinės Vašingtono, kuriame prezidento Donaldo Trumpo nurodymu dislokuota daugiau nei 2 200 Nacionalinės gvardijos karių, turinčių padėti kovoti su nusikalstamumu, gatvėse pasirodė pirmieji šaunamaisiais ginklais ginkluoti gvardiečiai, pranešė kariuomenė.

Baltieji rūmai

0

„Nuo vėlyvo 2025 m. rugpjūčio 24 d. vakaro JTF-DC tarnybos nariai pradėjo nešiotis tarnybinius ginklus“, – teigiama Kolumbijos apygardos Specialiosios paskirties grupės, kuriai priskirti Nacionalinės gvardijos kariai, pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jiems jėgą naudoti leidžiama tik „kraštutiniu atveju ir tik kilus neišvengiamai mirties ar sunkaus kūno sužalojimo grėsmei“, nurodoma pranešime.

Penktadienį vienas JAV gynybos pareigūnas pasakė, kad Vašingtone dislokuoti kariai „netrukus“ pradės nešiotis ginklus, kuriuos anksčiau prireikus buvo galima gauti, bet ginklų sandėlyje jie laikomi buvo.

Nacionalinės gvardijos kariai atvyko iš absoliučios demokratų daugumos kontroliuojamo Vašingtono, taip pat iš respublikonų valdomų Vakarų Virdžinijos, Pietų Karolinos, Ohajo, Misisipės, Luizianos ir Tenesio valstijų.

Respublikonų partijai priklausantys politikai su D. Trumpu priešakyje teigia, kad JAV sostinę užplūdo nusikaltėliai, kamuoja benamiai, be to, miesto valdžia nesusitvarko su finansais.

Tačiau Vašingtono policijos duomenys rodo, kad 2023-2024 m. smurtinių nusikaltimų skaičius smarkiai sumažėjo – tiesa, pasibaigus pandemijai jis buvo staigiai išaugęs.

Nepaisant to, D. Trumpas apkaltino Vašingtono merę Muriel Bowser „teikiant melagingus ir labai netikslius duomenis apie nusikalstamumą“ ir pagrasino „blogais dalykais“, įskaitant visišką miesto perėmimą į federalinės valdžios rankas, jei ji nesiliaus to daryti.

Be Nacionalinės gvardijos, Vašingtono gatvėse pastaruoju metu padaugėjo federalinės teisėsaugos, įskaitant Imigracijos ir muitinės tarnybą, darbuotojų, kuriems pasirodžius pasigirdo gyventojų protestų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas grasina dislokuoti Nacionalinės gvardijos karius dar vienoje demokratų tvirtovėje (1)
JAV vėliava (nuotr. SCANPIX)
Prieš kitų metų rinkimus Teksaso ir Kalifornijos valstijos skuba perbraižyti rinkimų žemėlapius
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
JAV teisėja nurodė išardyti Donaldo Trumpo „Aligatorių Alkatrasą“ (1)

