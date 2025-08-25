Prancūzija iškvies JAV ambasadorių dėl komentarų apie antisemitizmą

„Prancūzija tvirtai atmeta šiuos naujausius kaltinimus“, – teigiama Užsienio reikalų ministerijos pranešime.
„Ambasadoriaus kaltinimai yra nepriimtini“, – sakoma jame.
Prancūzija yra visiškai įsipareigojusi kovai su antisemitizmu, pridūrė ministerija.
Užsienio reikalų ministerijos pranešime teigiama, kad Ch. Kushnerio komentarai „prieštarauja tarptautinei teisei, o ypač diplomatinio personalo pareigai nesikišti į valstybių vidaus reikalus“.
„Be to, jie neatitinka transatlantinių santykių tarp Prancūzijos ir Jungtinių Valstijų kokybės ir pasitikėjimo, kuris turėtų atsirasti tarp sąjungininkų“, – priduriama pranešime.
Savo laiške ambasadorius Ch. Kushneris teigė, kad neapykanta žydams „sprogo po barbariško „Hamas“ išpuolio 2023 metų spalio 7 dieną“, kuris išprovokavo tebesitęsiantį Izraelio ir „Hamas“ karą Gazos Ruože, ir apkaltino Prancūziją „nepakankamais veiksmais“ kovojant su antisemitizmu.
Anksčiau panašių kaltinimų Paryžiui yra pažėręs ir Izraelis.
