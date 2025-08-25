Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Prancūzija iškvies JAV ambasadorių dėl komentarų apie antisemitizmą

2025-08-25 06:20 / šaltinis: BNS
2025-08-25 06:20

Prancūzija sekmadienį pranešė, kad iškvies JAV ambasadorių Charlesą Kushnerį dėl laiško, kurį jis parašė prezidentui Emmanueliui Macronui ir kuriame teigė, kad jo vyriausybės veiksmai kovojant su antisemitizmu yra nepakankami.

Prancūzijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Prancūzija sekmadienį pranešė, kad iškvies JAV ambasadorių Charlesą Kushnerį dėl laiško, kurį jis parašė prezidentui Emmanueliui Macronui ir kuriame teigė, kad jo vyriausybės veiksmai kovojant su antisemitizmu yra nepakankami.

0

„Prancūzija tvirtai atmeta šiuos naujausius kaltinimus“, – teigiama Užsienio reikalų ministerijos pranešime.

„Ambasadoriaus kaltinimai yra nepriimtini“, – sakoma jame.

Prancūzija yra visiškai įsipareigojusi kovai su antisemitizmu, pridūrė ministerija.

Užsienio reikalų ministerijos pranešime teigiama, kad Ch. Kushnerio komentarai „prieštarauja tarptautinei teisei, o ypač diplomatinio personalo pareigai nesikišti į valstybių vidaus reikalus“.

„Be to, jie neatitinka transatlantinių santykių tarp Prancūzijos ir Jungtinių Valstijų kokybės ir pasitikėjimo, kuris turėtų atsirasti tarp sąjungininkų“, – priduriama pranešime.

Savo laiške ambasadorius Ch. Kushneris teigė, kad neapykanta žydams „sprogo po barbariško „Hamas“ išpuolio 2023 metų spalio 7 dieną“, kuris išprovokavo tebesitęsiantį Izraelio ir „Hamas“ karą Gazos Ruože, ir apkaltino Prancūziją „nepakankamais veiksmais“ kovojant su antisemitizmu.

Anksčiau panašių kaltinimų Paryžiui yra pažėręs ir Izraelis.

