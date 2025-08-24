Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelis smogė hučių kariniams objektams sostinėje

2025-08-24 18:25 / šaltinis: ELTA
2025-08-24 18:25

Izraelio kariuomenė teigia sekmadienį smogusi hučių kariniams objektams Jemeno sostinėje Sanoje – netoli prezidento rūmų, elektrinės ir degalų saugyklos.

Hučiai

Izraelio kariuomenė teigia sekmadienį smogusi hučių kariniams objektams Jemeno sostinėje Sanoje – netoli prezidento rūmų, elektrinės ir degalų saugyklos.

0

„Smūgiai buvo surengti atsakant į pakartotinius hučių teroristinio režimo išpuolius prieš Izraelio valstybę ir jos civilius, įskaitant pastarųjų dienų raketų ir dronų paleidimą į Izraelio teritoriją“, – teigiama kariuomenės pranešime.

Jemeno hučiai pranešė, kad per Izraelio smūgius Sanoje žuvo 2 žmonės, 35 buvo sužeisti.

Nuo 2023 m. spalio, kai Gazos Ruože prasidėjo Izraelio ir „Hamas“ karas, hučiai ne kartą paleido raketas ir dronus į Izraelį, teigdami, kad taip solidarizuojasi su palestiniečiais. Dauguma hučių atakų buvo sustabdytos, tačiau jos paskatino Izraelio atsakomuosius oro smūgius į sukilėlių taikinius Jemene.

