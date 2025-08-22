Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Netanyahu nurodė pradėti derybas dėl „visų įkaitų“ paleidimo

2025-08-22 08:02 / šaltinis: ELTA
2025-08-22 08:02

Izraeliui ruošiantis užimti Gazos miestą, Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu nurodė „nedelsiant pradėti derybas“ dėl „visų įkaitų“ paleidimo. Jis davęs nurodymą „nedelsiant pradėti derybas dėl visų mūsų įkaitų paleidimo ir karo užbaigimo Izraeliui priimtinomis sąlygomis“, sakė B. Netanyahu ketvirtadienį paskelbtoje vaizdo žinutėje.

Benjaminas Netanyahu paskelbė aiškią žinią – jis paragino Irano gyventojus nuversti savo „despotišką režimą“ (nuotr. SCANPIX)

0

Taip jis netiesiogiai ragavo į naujausią tarpininkų Egipto, Kataro ir JAV pasiūlymą dėl paliaubų ir 22 mėnesius Gazos Ruože laikomų įkaitų paleidimo. Konkrečių detalių B. Netanyahu neįvardijo. Jis taip pat aiškiai nepaminėjo pasiūlymo. Tačiau premjeras pridūrė, kad netrukus patvirtins kariuomenės planus „dėl Gazos miesto užėmimo“, kurių tikslas yra įveikti „Hamas“. „Šie abu dalykai – „Hamas“ pralaimėjimas ir visų mūsų įkaitų paleidimas – yra neatsiejami“, pabrėžė B. Netanyahu.

Šiuo metu pateiktas tarpininkų pasiūlymas, kuriam „Hamas“ grupuotė, jos pačios teigimu, pritarė, numato kai kurių jos rankose esančių įkaitų paleidimą – ne visų. „Hamas“ esą yra pasirengusi perduoti Izraeliui 10 gyvų įkaitų ir 18-os pagrobtųjų kūnus. 

Įkaitų artimieji paragino Izraelį pritarti pasiūlymui. Priešingu atveju „gyvi įkaitai bus pasmerkti mirčiai, o mirusieji užmarščiai“, – sakė 2023  m. spalio 7 d. iš Nahal Ozo kibuco pagrobto šeimos tėvo Omrio MIrano žmona Lishay Miran Lavi.

Izraelio kariuomenė tuo tarpu pareiškė paraginusi ligonines ir tarptautines organizacijas Gazoje pradėti pasirengimą evakuacijai. Kariuomenė ketvirtadienį paskelbė, kad tankiai apgyvendintas miestas bus „visiškai evakuotas“.

Kariuomenė paragino ligonines ir medicinos personalą „parengti planą dėl medicinos priemonių nugabenimo iš šiaurės į pietus“ ir patikino, kad „suteiks jiems vietą operuoti“ – ar tai bus  lauko ligoninė, ar kokia kita ligoninė.

Trečiadienio vakarą kariuomenė paskelbė, kad pradėjo „parengiamąsias operacijas“ paskutiniajam „Hamas“ bastionui didžiausiame palestiniečių teritorijos mieste užimti. Būsimame puolime, kariuomenės duomenimis, dalyvaus penkios divizijos.

