  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

„Hamas“: Gazos užėmimo planas rodo, kad Izraelis ignoruoja tarpininkų pastangas

2025-08-21 06:37 / šaltinis: BNS
2025-08-21 06:37

Islamistų grupuotė „Hamas“ trečiadienį pareiškė, kad Izraelio kariuomenės planai užimti Gazos miestą rodo, jog Izraelis ignoruoja tarpininkų pastangas sudarant paliaubų ir įkaitų išlaisvinimo susitarimą beveik dvejus metus trunkančiame kare.

„Hamas“

0

Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas pritarė kariuomenės planui užimti Gazos miestą ir leido pašaukti apie 60 tūkst. rezervistų jam įgyvendinti, trečiadienį patvirtino jo vadovaujama ministerija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiandienos teroristinės okupacinės kariuomenės pranešimas apie operacijos prieš Gazos miestą ir beveik milijoną jo gyventojų bei perkeltųjų asmenų pradžią (...) rodo (...) įžūlų tarpininkų pastangų ignoravimą“, – sakoma „Hamas“ pareiškime.

Grupuotė taip pat kritikavo premjerą Benjaminą Netanyahu dėl nepakankamos jo reakcijos į tarpininkų pateiktą pasiūlymą, ir kaltino jį, kad jis yra „tikroji kliūtis bet kokiam susitarimui“ ir kad jam nerūpi Izraelio įkaitų gyvybės.

Pasiūlyme, kuriam pritarė „Hamas“, raginama sudaryti pradines 60 dienų paliaubas ir dviem etapais paleisti įkaitus mainais į kai kuriuos įkalintus palestiniečius, taip pat leisti netrukdomai gabenti pagalbą į Gazos Ruožą, nuniokotą beveik dvejus metus tebesitęsiančio konflikto.

Nors tarpininkas Kataras išreiškė santūrų optimizmą dėl naujausio pasiūlymo dėl paliaubų Gazos Ruože, vienas aukšto rango Izraelio pareigūnas antradienį pareiškė, kad vyriausybė tvirtai laikosi savo pozicijos raginti paleisti visus įkaitus pagal bet kokį būsimą paliaubų susitarimą.

B. Netanyahu pirmininkaujamas Izraelio saugumo kabinetas rugpjūčio pradžioje pritarė Gazos miesto užėmimo planui, sukeldamas nuogąstavimus, kad tai dar labiau pablogins ir taip katastrofišką humanitarinę krizę Gazos Ruože.

Remiantis Izraelio žiniasklaidos pranešimais, B. Netanyahu dar nesušaukė saugumo kabineto posėdžio, kad aptartų bet kokį atsaką į naujausią paliaubų pasiūlymą.

Kataras, Egiptas ir Jungtinės Valstijos tarpininkauja dažnai rengiamuose derybų ratuose tarp Izraelio ir kovotojų grupuotės „Hamas“. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

