TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelis atšaukė Australijos atstovų Palestiniečių autonomijoje vizas

2025-08-18 17:53 / šaltinis: BNS
2025-08-18 17:53

Izraelio užsienio reikalų ministras pirmadienį atšaukė Australijos atstovų vizas į Palestiniečių autonomiją, teigdamas, kad toks žingsnis buvo žengtas po Kanberos sprendimo pripažinti palestiniečių valstybę.

Šiauliuose sulaikytas vyras, nuo žydų bendruomenės pastato nuplėšęs Izraelio vėliavą (nuotr. Elta)

Izraelio užsienio reikalų ministras pirmadienį atšaukė Australijos atstovų vizas į Palestiniečių autonomiją, teigdamas, kad toks žingsnis buvo žengtas po Kanberos sprendimo pripažinti palestiniečių valstybę.

0

Gideonas Saaras socialiniame tinkle „X“ sakė, kad toks žingsnis žengtas dar ir dėl to, kad Australijos vyriausybė atšaukė vieno Izraelio kraštutinių dešiniųjų politiko vizą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nusprendžiau atšaukti Australijos atstovų vizas“, – platformoje „X“ parašė G. Saaras. Pasak jo, Australijos ambasadorius Izraelyje „ką tik buvo apie tai informuotas.“

„Taip pat nurodžiau Izraelio ambasadai Kanberoje atidžiai išnagrinėti bet kokį oficialų Australijos gyventojų prašymą išduoti vizą į Izraelį“, – sakė jis.

„Tokių veiksmų imtasi, Australijai nusprendus pripažinti „Palestinos valstybę“ ir nepagrįstai atsisakius išduoti vizas izraeliečiams“, – pridūrė G. Saaras.

Izraelio kraštutinių dešiniųjų politikas Simcha Rotmanas, kurio partija yra valdančiojoje ministro pirmininko Benjamino Netanyahu koalicijoje, turėjo kalbėti Australijos žydų asociacijos organizuotuose renginiuose.

Tačiau Australija pirmadienį atšaukė jo vizą. Australų vidaus reikalų ministras Tony Burke'as pareiškė, kad Australija nepriims į šalį žmonių, kurstančių nesantaiką.

Renginio organizatoriai S. Rothmano vizos panaikinimą pavadino antisemitiniu. 

„Kol Australijoje siaučia antisemitizmas, įskaitant smurto prieš žydus ir žydų institucijas apraiškas, Australijos vyriausybė renkasi jį kurstyti melagingais kaltinimais“, – „X“ rašė G. Saaras. 

Australijos ministras pirmininkas Anthony Albanese'is praėjusią savaitę pareiškė, kad Kanbera rugsėjį Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje pripažins Palestinos valstybę. 

Kelios šalys, įskaitant Prancūziją, Jungtinę Karalystę (JK) ir Kanadą, jau anksčiau paskelbė apie planus rugsėjį pripažinti palestiniečių valstybę.

Izraelio ir palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ karui trunkant ilgiau nei metus ir 10 mėnesių, Gazos Ruože susidarė siaubingos humanitarinės sąlygos. 

Pernai, tęsiantis karui, kurį išprovokavo 2023-iųjų spalio 7-osios „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį, kelios kitos valstybės taip pat prakalbo apie palestiniečių valstybės pripažinimą. 

