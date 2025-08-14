Izraelio finansų ministras patvirtino gyvenviečių statybos Vakarų Krante planus

Įgyvendinus projektą, Rytų Jeruzalė būtų atkirsta nuo okupuotų Vakarų Kranto, nurodoma ministro biuro ketvirtadienį paskelbtame komentare. B. Smotricho atstovas sakė, kad šiuo žingsniu būtų palaidota Palestinos valstybės idėja.
Kalbama apie 3 401 namo Izraelio naujakuriams statybą tarp vienos jau esamos gyvenvietės Vakarų Krante ir Jeruzalės. Kol kas nėra aišku, ar planus remia ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu. B. Smotrichas planus ketina pakomentuoti spaudos konferencijoje ketvirtadienį.
Šis seniai įšaldytas projektas žinomas kaip E1 planas. Palestiniečių teigimu, jį įgyvendinus, Vakarų Krantas būtų padalytas į dvi dalis. Izraelis statybos planus ten 2012 m. įšaldė dėl JAV, Europos sąjungininkų ir kitų šalių pasipriešinimo. Šios projektą laiko grėsme būsimam taikos susitarimui su palestiniečiais. Čia kalbama apie vadinamąjį dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą, kuris numato Izraelio ir Palestinos valstybių gyvavimą greta viena kitos. B. Netanyahu kol kas dviejų valstybių sprendimą atmeta.
