Izraelio kariuomenė praneša perėmusi iš Jemeno paleistą raketą

„IAF visai neseniai perėmė iš Jemeno paleistą raketą“, – tinkle „Telegram“ pareiškė Izraelio kariuomenė, omenyje turėdama oro pajėgas.
Atsakomybės už raketų ataką kol kas niekas neprisiėmė. Tačiau Irano remiami hučių sukilėliai ne kartą surengė raketų ir bepiločių orlaivių atakas prieš Izraelį po to, kai jų sąjungininkės palestiniečių grupuotės „Hamas“ išpuolis prieš žydų valstybę 2023 m. spalio mėnesį sukėlė Gazos karą.
Hučiai, kurie tvirtina, kad veiksmų imasi solidarizuodamiesi su palestiniečiais, sustabdė savo atakas per dviejų mėnesių paliaubas Gazos Ruože, pasibaigusias kovo mėnesį, tačiau jas atnaujino, kai Izraelis nusprendė tęsti savo puolimą.
Izraelis Jemene yra surengęs keletą atsakomųjų smūgių, kurių taikiniu tapo hučių kontroliuojami uostai ir oro uostas sukilėlių kontroliuojamoje sostinėje Sanoje.
