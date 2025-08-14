Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Karas Izraelyje

Izraelio kariuomenė praneša perėmusi iš Jemeno paleistą raketą

2025-08-14 06:58 / šaltinis: ELTA
2025-08-14 06:58

Izraelio kariuomenė ketvirtadienį pranešė perėmusi raketą, paleistą iš Jemeno, iš kurio teritorijos hučių sukilėliai nuolat inicijuoja atakas, kuriomis, anot jų, reaguojama į Izraelio puolimą Gazos Ruože.

Įtampa tęsiasi: Izraelis smogė taikiniams Libane (nuotr. SCANPIX)

0

„IAF visai neseniai perėmė iš Jemeno paleistą raketą“, – tinkle „Telegram“ pareiškė Izraelio kariuomenė, omenyje turėdama oro pajėgas.

Atsakomybės už raketų ataką kol kas niekas neprisiėmė. Tačiau Irano remiami hučių sukilėliai ne kartą surengė raketų ir bepiločių orlaivių atakas prieš Izraelį po to, kai jų sąjungininkės palestiniečių grupuotės „Hamas“ išpuolis prieš žydų valstybę 2023 m. spalio mėnesį sukėlė Gazos karą. 

Hučiai, kurie tvirtina, kad veiksmų imasi solidarizuodamiesi su palestiniečiais, sustabdė savo atakas per dviejų mėnesių paliaubas Gazos Ruože, pasibaigusias kovo mėnesį, tačiau jas atnaujino, kai Izraelis nusprendė tęsti savo puolimą.

Izraelis Jemene yra surengęs keletą atsakomųjų smūgių, kurių taikiniu tapo hučių kontroliuojami uostai ir oro uostas sukilėlių kontroliuojamoje sostinėje Sanoje.

