„Al Jazeera“ patikslino, kad per Izraelio smūgį žuvo keturi darbuotojai ir du laisvai samdomi asmenys

Šis Katare įsikūręs transliuotojas iš pradžių teigė, kad per sekmadienį įvykdytą Izraelio ataką žuvo jo korespondentai Anasas al-Sharifas ir Mohammedas Qreiqehas bei operatoriai Ibrahimas Zaheras, Mohammedas Noufalas ir Moamenas Aliwa.
Tačiau „Al Jazeera“ pataisytame pranešime savo internetinėje svetainėje anglų kalba patikslino, kad M. Aliwa dirbo laisvai samdomu operatoriumi, ir pridūrė, jog šeštasis per ataką žuvęs žurnalistas Mohammedas al-Khalidi taip pat dirbo laisvai samdomą darbą.
„Ankstesnėje šios naujienos versijoje buvo kalbama apie tai, kad Izraelis pražudė penkis „Al Jazeera“ darbuotojus. Izraelis pražudė keturis „Al Jazeera“ žurnalistus“, – sakoma „Al Jazeera“ pranešime.
Ataka, nukreipta į žurnalistų palapinę Gazos mieste palestiniečių teritorijos šiaurėje, sukėlė tarptautinį pasipiktinimą. Izraelio kariuomenė patvirtino, kad surengė ataką prieš A. al-Sharifą, ir nurodė, jog jis buvo „teroristas“, kuris „apsimetinėjo žurnalistu“.
„Al Jazeera“ pasmerkė nužudymus ir atmetė A. al-Sharifui mestus kaltinimus, sakydama, kad Izraelio smūgis buvo surengtas „po nuolatinio kelių Izraelio pareigūnų ir atstovų kurstymo ir raginimų taikytis į bebaimį žurnalistą Anasą al-Sharifą ir jo kolegas“.
Kadangi Gazos Ruožas yra apgultas, daugybė pasaulio žiniasklaidos grupių yra priklausomos nuo to, kaip karą nuotraukomis, vaizdo įrašais ir tekstais nušviečia vietos palestiniečių žurnalistai. Organizacija „Reporteriai be sienų“ liepos pradžioje pranešė, kad nuo karo pradžios Gazos Ruože žuvo daugiau nei 200 žurnalistų, įskaitant ir keletą „Al Jazeera“ reporterių.
