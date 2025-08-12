Egiptas sako bendradarbiaujantis su Kataru ir JAV, kad atgaivintų planą dėl 60 dienų paliaubų Gazoje

Tai yra dalis atnaujintų pastangų užbaigti tebesitęsiantį karą tarp Izraelio ir palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“.
Egiptas, Kataras ir Jungtinės Valstijos atliko svarbų vaidmenį tarpininkaujant Izraelio ir „Hamas“ derybose nuo tada, kai palestiniečių kovotojų grupuotės 2023-iųjų spalio 7-ąją įvykdytas išpuolis išprovokavo tebesitęsiantį karą.
„Dabar labai sunkiai dirbame, visapusiškai bendradarbiaudami su katariečiais ir amerikiečiais“, – spaudos konferencijoje Kaire sakė B. Abdelatty.
„Pagrindinis tikslas – grįžti prie pradinio pasiūlymo – sudaryti 60 dienų paliaubas, paleisti kai kuriuos įkaitus ir kai kuriuos palestiniečių sulaikytus asmenis bei teikti humanitarinę ir medicininę pagalbą Gazai be apribojimų ir sąlygų“, – teigė jis.
„Deramės su „Hamas“, su izraeliečiais ir siekiame susitarimo“ pagal neseniai JAV paskelbtą planą, sakė B. Abdelatty.
Palestiniečių šaltinis, susipažinęs su anksčiau vykusiomis derybomis, naujienų agentūrai AFP sakė, kad „tarpininkai stengiasi parengti naują išsamų paliaubų susitarimo pasiūlymą“, kuris apimtų visų likusių įkaitų paleidimą vienu metu.
Praėjusį mėnesį per daugiau nei dvi savaites trukusias derybas Dohoje nepavyko pasiekti proveržio derybose dėl paliaubų ir įkaitų paleidimo.
„Hamas“ derybininkai galiausiai pasitraukė, kai Jungtinės Valstijos ir Izraelis po kelių dienų atšaukė savo delegacijas.
JAV specialusis pasiuntinys Artimiesiems Rytams Steve'as Witkoffas dėl nesėkmės kaltino „Hamas“ ir sakė, kad Vašingtonas „svarstys alternatyvius įkaitų grąžinimo namo variantus", jei nebus pasiektas susitarimas.
Ankstesnės trumpalaikės paliaubos anksčiau šiais metais žlugo ir nevedė prie ilgalaikio susitarimo.
Antradienį du palestiniečių šaltiniai naujienų agentūrai AFP pranešė, kad į Kairą turėtų atvykti aukšto rango „Hamas“ delegacija deryboms su Egipto pareigūnais.
Karą sukėlė 2023 metų „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį, per kurį žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių, praneša naujienų agentūra AFP, remdamasi oficialiais duomenimis.
Iš 251 žmogaus, kurį 2023-iųjų spalio 7-ąją pagrobė „Hamas“ ir jos sąjungininkai, 49 tebėra Gazos Ruože, 27 iš jų kariuomenė paskelbė mirusiais.
Izraelio atsakomasis puolimas nusinešė mažiausiai 61 499 palestiniečių gyvybes, teigia „Hamas“ valdoma Gazos sveikatos ministerija, o Jungtinės Tautos (JT) šiuos skaičius laiko patikimais.
