TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Dovilė Urbanaitė-Schukowski su vyru Kai tapo tėvais

2025-09-28 18:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-28 18:01

Verslininkė, moterų bendruomenės „She is Glowing“ įkūrėja Dovilė Urbanaitė-Schukowski su vyru, verslininku Kai Schukowski išgyvena pačias pakiliausias emocijas – jiems gimė pirmagimis.

1

Jaudinančia žinia Dovilė pasidalijo socialiniuose tinkluose.

Dovilė Urbanaitė-Schukowski tapo mama

Moteris sekmadienį pasidalijo džiugia žinia.

„Mūsų mažasis stebuklas čia. Esame pakibę kažkur aukštai padebesiuose, paskendę begalio džiaugsmo burbule ir žodžiais nenusakomoje meilėje. Akimirka, kai pirmą kartą išvydome savo sūnelį, visam gyvenimui bus pati įsimintiniausia, begalinis dėkingumas“, – rašė ji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

View this post on Instagram

A post shared by Dovilė Urbanaitė | She Is Glowing (@dovileco)

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad apie kūdikio laukimą D. Urbanaitė-Schukowski pranešė itin simboliškai – per Motinos dieną.

Socialiniuose tinkluose tąkart moteris paviešino atvirą laišką, skirtą dar negimusiam vaikeliui ir pasidalino keletu nuotraukų, kuriame ji matoma su suapvalėjusiu pilvuku.

Dovilė ir Kai susituokė 2023-ųjų birželį.

Prabangios poros vestuvės įvyko Barselonoje.

Atšokę vestuves, sutuoktiniai sugrįžo į Lietuvą ir darkart susituokė oficialioje ceremonijoje Bernardinų sode.   

