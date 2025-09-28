Dovilė Urbanaitė-Schukowski su vyru Kai tapo tėvais

Jaudinančia žinia Dovilė pasidalijo socialiniuose tinkluose.
Dovilė Urbanaitė-Schukowski tapo mama
Moteris sekmadienį pasidalijo džiugia žinia.
„Mūsų mažasis stebuklas čia. Esame pakibę kažkur aukštai padebesiuose, paskendę begalio džiaugsmo burbule ir žodžiais nenusakomoje meilėje. Akimirka, kai pirmą kartą išvydome savo sūnelį, visam gyvenimui bus pati įsimintiniausia, begalinis dėkingumas“, – rašė ji.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad apie kūdikio laukimą D. Urbanaitė-Schukowski pranešė itin simboliškai – per Motinos dieną.
Socialiniuose tinkluose tąkart moteris paviešino atvirą laišką, skirtą dar negimusiam vaikeliui ir pasidalino keletu nuotraukų, kuriame ji matoma su suapvalėjusiu pilvuku.
Dovilė ir Kai susituokė 2023-ųjų birželį.
Prabangios poros vestuvės įvyko Barselonoje.
Atšokę vestuves, sutuoktiniai sugrįžo į Lietuvą ir darkart susituokė oficialioje ceremonijoje Bernardinų sode.
