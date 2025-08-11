Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Vokietija reikalauja Izraelio paaiškinimo dėl žurnalisto nužudymo Gazoje

2025-08-11 17:12 / šaltinis: ELTA
2025-08-11 17:12

Vokietija paragino Izraelį pateikti aiškų ir skaidrų paaiškinimą dėl „Al Jazeera“ žurnalistų žūties per Izraelio oro antskrydį Gazos Ruože.

Izraelio kariai Gazos Ruože

0

Šie komentarai pasirodė po to, kai Katare įsikūręs transliuotojas anksčiau pranešė, kad žinomas korespondentas Anas al-Sharifas ir keturi jo kolegos žuvo po Izraelio kariuomenės smūgio į žiniasklaidos darbuotojų palapinę Gazos mieste.

Žiniasklaidos darbuotojų nužudymas yra „visiškai nepriimtinas“ pagal tarptautinę humanitarinę teisę, pirmadienį pareiškė Vokietijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai.

„Kai įvyksta toks nužudymas, kaip šiuo atveju, atsakinga šalis privalo aiškiai ir skaidriai paaiškinti, kodėl tai buvo laikoma būtina“, – sakė jis, pridurdamas, kad kol kas nebuvo padaryta.

Atstovas spaudai sakė, kad jei Izraelis teigia, jog smūgis buvo nukreiptas prieš konkretų asmenį, jis turi paaiškinti, kodėl žuvo iš viso penki žmonės.

Izraelio kariuomenė patvirtino A. al-Sharifo mirtį, teigdama, esą šis apsimetė žurnalistu, nors iš tikrųjų vadovavo „Hamas“ „teroristų grupuotei“.

Vokietijos ministerija pabrėžė, kad žurnalistai turi būti saugomi, ir sakė, jog Izraelis turi pateikti bet kokio šios apsaugos panaikinimo priežastis.

„Mūsų vertinimu, dabar Izraelis turi paaiškinti savo veiksmus kuo skaidriau ir suprantamiau“, – pridūrė jis.

Valdžios institucijos, anot jo, turi užtikrinti, kad žurnalistai Gazoje galėtų dirbti „laisvai ir saugiai“.

Vokietijos užsienio reikalų ministerijos duomenimis, nuo 2023 m. spalio, kai Izraelis pradėjo karą su „Hamas“, Gazos ruože žuvo 200 žurnalistų. Šį skaičių ministerija pavadino „visiškai nepriimtinu“.

Šį smūgį taip pat pasmerkė Vokietijos žurnalistų asociacija (DJV).

DJV pirmininkas Mika Beusteris sakė, kad net jei A. al-Sharifas būtų buvęs kovotojas, šitai nepateisintų žurnalistų palapinės bombardavimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

