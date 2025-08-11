Benjaminas Netanyahu paskelbė planą įsileisti daugiau užsienio žurnalistų į Gazos Ruožą

Tai jis pareiškė neeilinėje spaudos konferencijoje, kurioje išdėstė savo pergalės kare prieš „Hamas“ viziją, nors neigė, kad Izraelis siekia okupuoti teritoriją.
Per karą su palestiniečių kovotojų grupuote, kuris trunka jau 22 mėnesius, prieiga keliais Gazos Ruožo teritorijoje yra griežtai kontroliuojama.
Izraelis nuo karo pradžios užsienio žurnalistams neleidžia savarankiškai lankytis Gazos Ruože dėl, pasak pareigūnų, saugumo priežasčių.
Karą sukėlė 2023 metų „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį, per kurį žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių, praneša naujienų agentūra AFP, remdamasi oficialiais duomenimis.
Izraelio kariuomenė retkarčiais žurnalistus nuveždavo į komandiruotes, griežtai kontroliuojant saugumo pareigūnams.
„Mes nusprendėme ir įsakėme kariuomenei įleisti daugiau užsienio žurnalistų į Gazos Ruožą, daugybę jų“, – sekmadienio spaudos konferencijoje sakė B. Netanyahu.
„Yra problema užtikrinant saugumą, bet manau, kad tai galima padaryti atsakingai ir atsargiai, dėl jūsų pačių saugumo“, – pridūrė jis.
Tačiau premjeras konkrečių planų nepateikė.
Pasaulio žiniasklaida jau seniai kliaujasi vietos žurnalistais, dirbančiais Gazos Ruože, kurie teikia reportažus ir filmuotą medžiagą apie karą.
