Europos Taryba įspėja dėl ginklų pardavimo Izraeliui

Tai apima esamų teisinių normų taikymą, „siekiant užtikrinti, kad nebūtų leidžiama tiekti ginklų, jei yra pavojus, kad jie bus panaudoti pagrindinių teisių pažeidimams“. Izraelis 22 mėnesius trunkančiame kare prieš radikalią palestiniečių organizaciją „Hamas“ sulaukia vis didesnės kritikos dėl katastrofiškos humanitarinės situacijos Gazos Ruože.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas penktadienį paskelbė, kad Berlynas „iki atskiro sprendimo“ neleis eksportuoti į Izraelį ginkluotės, „kuri gali būti panaudota Gazos Ruože“. Taip jis reagavo į Izraelio saugumo kabineto patvirtintą planą išplėsti karinę operaciją Gazos Ruože ir perimti Gazos miesto kontrolę.
Europos Taryba yra Strasbūre įsikūrusi tarptautinė organizacija, kovojanti už demokratiją, žmogaus teises ir teisinį valstybingumą. Jai priklauso 46 valstybės.
