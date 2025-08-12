Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Europos Taryba įspėja dėl ginklų pardavimo Izraeliui

2025-08-12 16:46 / šaltinis: ELTA
2025-08-12 16:46

Europos Taryba įspėjo dėl ginklų pardavimo Izraeliui. Antradienį organizacija, be to, paragino 46 savo šalis nares užtikrinti, kad ginklai nebūtų naudojami žmogaus teisių pažeidinėjimams Gazos Ruože. Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras Michaelis O'Flaherty‘is sakė, jog šalys turi daryti viską, ką gali, „kad užkirstų kelią tarptautinės humanitarinės teisės ir žmogaus teisų pažeidimas, susijusiems su konfliktu Gazos Ruože“.

Karas Izraelyje BNS Foto

Europos Taryba įspėjo dėl ginklų pardavimo Izraeliui. Antradienį organizacija, be to, paragino 46 savo šalis nares užtikrinti, kad ginklai nebūtų naudojami žmogaus teisių pažeidinėjimams Gazos Ruože. Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras Michaelis O'Flaherty‘is sakė, jog šalys turi daryti viską, ką gali, „kad užkirstų kelią tarptautinės humanitarinės teisės ir žmogaus teisų pažeidimas, susijusiems su konfliktu Gazos Ruože“.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai apima esamų teisinių normų taikymą, „siekiant užtikrinti, kad nebūtų leidžiama tiekti ginklų, jei yra pavojus, kad jie bus panaudoti pagrindinių teisių pažeidimams“. Izraelis 22  mėnesius trunkančiame kare prieš radikalią palestiniečių organizaciją „Hamas“ sulaukia vis didesnės kritikos dėl katastrofiškos humanitarinės situacijos Gazos Ruože.

REKLAMA
REKLAMA

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas penktadienį paskelbė, kad Berlynas „iki atskiro sprendimo“ neleis eksportuoti į Izraelį ginkluotės, „kuri gali būti panaudota Gazos Ruože“. Taip jis reagavo į Izraelio saugumo kabineto patvirtintą planą išplėsti karinę operaciją Gazos Ruože ir perimti Gazos miesto kontrolę.

Europos Taryba yra Strasbūre įsikūrusi tarptautinė organizacija, kovojanti už demokratiją, žmogaus teises ir teisinį valstybingumą. Jai priklauso 46 valstybės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų