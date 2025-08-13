Izraelio naujakurys okupuotame Vakarų Krante nušovė palestinietį

Izraelio kariuomenė patvirtino, kad karys ne tarnybos metu šovė į akmenis svaidantį asmenį.
Tai naujausias mirtinas incidentas palestiniečių teritorijoje, paaštrėjus smurtui nuo karo Gazos Ruože pradžios.
„Dumoje, esančioje į pietus nuo Nabluso, naujakurys nukovė 35-erių Thameeną Khalilą Redą Dawabsheh", – sakoma palestiniečių sveikatos apsaugos ministerijos pareiškime.
Naujienų agentūrai AFP susisiekus su Dumos kaimo tarybos pirmininku Suleimanu Dawabsheh (Suleimanu Davabša), buvo pateiktas atsakymas, kad konfrontacija kilo, kai grupė Izraelio naujakurių įsiveržė į šiaurę nuo miestelio, kur gyventojai dirbo ūkio darbus.
„Grupė naujakurių atvyko traktoriumi ir kita transporto priemone ir nedelsdami bandė pagrobti maždaug 14–15 metų paauglį ir jį išsivežti“, – jis sakė AFP.
S. Dawabsheh teigė, kad gyventojams paauglį pavyko išgelbėti, tačiau kilus ginčui „vienas iš naujakurių atidengė ugnį tiesiai į jaunuolį Thameeną Dawabshehą“.
Kariuomenės pareiškime teigiama, kad vykdant inžinerinius darbus netoli Dumos dešimtys palestiniečių svaidė akmenis į izraeliečius, įskaitant karį ne tarnybos metu ir civilį asmenį.
Pasak S. Dawabsheh, karys, kuris taip pat buvo naujakurys, iš pradžių paleido įspėjamuosius šūvius, tačiau akmenų svaidymui nesiliaujant toliau šaudė, kol galiausiai pataikė į žmogų.
Kariuomenė pranešė, kad incidentui nutraukti buvo pasiųsti kariai.
„Dėl akmenų svaidymo civilis ir karys buvo lengvai sužeisti ir jiems buvo suteikta medicininė pagalba įvykio vietoje“, – priduriama pranešime.
Dumoje, miestelyje šiaurinėje okupuoto Vakarų Kranto dalyje, dažnai užfiksuojamas naujakurių smurtas.
2015 metais pusantrų metų palestiniečių kūdikis žuvo, o jo tėvai buvo sužeisti per gaisrą okupuotam Vakarų Krante, kurį sukėlė žydai naujakuriai. Šią tragediją gyventojai prisimena iki šiol.
2025 metų balandį šimtai naujakurių užpuolė Dumą ir subadė mirtinai kaimo gyventoją po to, kai netoliese esančioje nausėdijoje dažnai lankydavęsis Izraelio paauglys buvo rastas negyvas.
Okupuotame Vakarų Krante, kur gyvena apie trys milijonai palestiniečių, nausėdijose įsikūrę apie 500 tūkst. izraeliečių
Vakarų Krante, kurį Izraelis yra okupavęs nuo 1967 metų, smurtas suintensyvėjo po to, kai 2023-iųjų spalio 7-osios islamistų išpuolis prieš žydų valstybę išprovokavo Izraelio ir „Hamas“ karą Gazos Ruože.
Palestiniečių duomenimis, nuo spalio 7-osios okupuotame Vakarų Krante Izraelio pajėgos arba naujakuriai nužudė mažiausiai 968 palestiniečius.
Izraelis nurodo, kad per tą patį laikotarpį palestiniečių išpuoliai Vakarų Krante pareikalavo mažiausiai 36 izraeliečių karių ir civilių gyvybių.
