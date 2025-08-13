Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

JT: yra informacijos apie Izraelio pajėgų seksualinį smurtą prieš palestiniečius

2025-08-13 08:11 / šaltinis: ELTA
2025-08-13 08:11

Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Antonio Guterresas teigia turintis patikimos informacijos, kad Izraelio saugumo pajėgos naudojo seksualinį smurtą prieš palestiniečių kalinius. Kaltinimai, kuriuos A. Guterresas išsakė laiške Izraelio ambasadoriui JT Danny‘iui Danonui, esą susiję su incidentais keliuose kalėjimuose, vienam sulaikymo centre bei vienoje karinėje bazėje,  D. Danonas tinkle „X“ kaltinimus atmetė.

Palestinos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Antonio Guterresas teigia turintis patikimos informacijos, kad Izraelio saugumo pajėgos naudojo seksualinį smurtą prieš palestiniečių kalinius. Kaltinimai, kuriuos A. Guterresas išsakė laiške Izraelio ambasadoriui JT Danny‘iui Danonui, esą susiję su incidentais keliuose kalėjimuose, vienam sulaikymo centre bei vienoje karinėje bazėje,  D. Danonas tinkle „X“ kaltinimus atmetė.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Guterresas laiške, kurį parašė prieš paskelbiant kasmetinę JT ataskaitą apie seksualinį smurtą, teigė, jog buvo sunku rinkti įrodymus, nes JT stebėtojams nebuvo leista patekti į minėtus pastatus. „Skubiai raginu Izraelio vyriausybę imtis būtinų priemonių, kad būtų nutrauktas bet koks seksualinis smurtas“, – pabrėžė A. Guterresas.

JT ambasadorius D. Danonas, kuris paskelbė vidaus susirašinėjimui skirtą laišką, kritikavo JT vadovą. Generalinis sekretorius vėl „rėmėsi nepagrįstais kaltinimais, paremtais tendencingais pareiškimais“. JT esą turėtų susikoncentruoti į „šokiruojančius „Hamas“ karo nusikaltimus“ ir „neatidėliotiną visų įkaitų paleidimą“. Izraelis, anot ambasadoriaus, toliau gins savo piliečius ir veiks laikydamasis tarptautinės teisės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų