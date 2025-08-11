Premjeras: Australija pripažins Palestinos valstybę

„Kol Izraelio ir Palestinos valstybingumas nėra nuolatinis, taika gali būti tik laikina“, – kalbėdamas su žurnalistais sakė jis.
„Australija pripažins Palestinos žmonių teisę į savo valstybę.“
Nuo tada, kai Izraelis, atsakydamas į „Hamas“ išpuolius, beveik prieš dvejus metus pradėjo Gazos ruožo bombardavimą, apie planus pripažinti palestiniečių valstybingumą jau yra paskelbusios kelios šalys, įskaitant Prancūziją, Didžiąją Britaniją ir Kanadą.
A. Albanese‘as pridūrė, kad iš Palestinos savivaldos gavo patikinimą, jog „Hamas“ teroristai „būsimoje Palestinos valstybėje jokio vaidmens nevaidins“.
„Šiuo metu atsiveria galimybė ir Australija bendradarbiaus su tarptautine bendruomene, kad ja pasinaudotų“, – paaiškino jis.
