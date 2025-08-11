Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Premjeras: Australija pripažins Palestinos valstybę

2025-08-11 06:53 / šaltinis: ELTA
Rugsėjį vyksiančioje JT Generalinėje Asamblėjoje Australija pripažins Palestinos valstybę, pirmadienį pareiškė šalies ministras pirmininkas Anthony‘is Albanese‘as.

Palestinos vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

„Kol Izraelio ir Palestinos valstybingumas nėra nuolatinis, taika gali būti tik laikina“, – kalbėdamas su žurnalistais sakė jis.

„Australija pripažins Palestinos žmonių teisę į savo valstybę.“

Nuo tada, kai Izraelis, atsakydamas į „Hamas“ išpuolius, beveik prieš dvejus metus pradėjo Gazos ruožo bombardavimą, apie planus pripažinti palestiniečių valstybingumą jau yra paskelbusios kelios šalys, įskaitant Prancūziją, Didžiąją Britaniją ir Kanadą.

A. Albanese‘as pridūrė, kad iš Palestinos savivaldos gavo patikinimą, jog „Hamas“ teroristai „būsimoje Palestinos valstybėje jokio vaidmens nevaidins“.

„Šiuo metu atsiveria galimybė ir Australija bendradarbiaus su tarptautine bendruomene, kad ja pasinaudotų“, – paaiškino jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

