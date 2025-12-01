 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Futbolo rinktinės kapitonas pasiuntė žinutę Lietuvos krepšininkams

2025-12-01 14:03 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-01 14:03

Lietuvos futbolo rinktinės kapitonas Justas Lasickas pasisakė tema apie krepšininkų neatvykimą į šalies nacionalinę ekipą.

Justas Lasickas ir Ąžuolas Tubelis (nuotr. LFF ir BNS)

Lietuvos futbolo rinktinės kapitonas Justas Lasickas pasisakė tema apie krepšininkų neatvykimą į šalies nacionalinę ekipą.

Lietuvoje pastarosiomis dienomis verda aistros dėl krepšininkų neatvykimo į pastarąjį rinktinių langą, kurio metu tik per plauką pavyko išplėšti pergalę prieš Didžiąją Britaniją išvykoje, o namuose buvo pralaimėta Italijai.

Daugiausiai dėmesio sulaukė Ąžuolas Tubelis. Kauno „Žalgirio“ puolėjas buvo kviečiamas bent į antrąsias rungtynes Klaipėdoje, tačiau galiausiai Rimui Kurtinaičiui pranešė, jog neatvyks.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dar žibalo papilta buvo po to, kai krepšininkas apsilankė penktadienio vakaro UTMA renginyje.

Iš „Žalgirio“ į rinktinę atvyko tik minimalų vaidmenį komandoje turintis Mantas Rubštavičius, nacionalinei ekipai neatstovavo nė vienas kitas Eurolygos lietuvis.

„Noriu ir aš pasisakyti šia tema. 5 metus pats nepraleidau nei vienos rinktinės stovyklos, labai daug aukoti tenka dėl to, o ir neapykantos iš aplinkos daug daugiau negu krepšinyje. Ne kartą treneriai prašė praleisti ar pailsėti kai kuriose rungtynėse, bet juk čia rinktinė. Man tai yra būdas atiduoti kažką atgal savo Tėvynei. Gaila, kad ne visi sportininkai jaučia tokį patriotiškumą“, – po Go3 komentatoriaus Ryčio Vyšniausko komentaru rašė J. Lasickas.

Pateikiame ir R. Vyšniausko įrašą:

„Real“ lapkričio 25d. Eurolygoje 75:74 nugalėjo „Hapoel“. Šiąnakt, kitame žemyne, Meksikoje Andresas Felizas sužaidė 26 minutes ir padėjo Dominikos Respublikai iškovoti svarbią pergalę. Vakar Facundo Campazzo ir Gabrielis Deckas atstovavo Argentinai rungtynėse Kubos sostinėje Havanoje. Tuo metu Mario Hezonja pelnė 25 taškus rungtynėse Kroatija-Kipras.

Bet, žinoma, aš suprantu, kad antradienį sužaidus Eurolygos rungtynes jau sekmadienį palėkti iš Kauno į Klaipėdą sužaisti už Lietuvos rinktinę yra didelis prašymas. Juk reikia pailsėti. Tegul tą kelialapį į Pasaulio Taurę iškovoja kiti, kurie mažiau pavargę, kuriems mažiau skauda kojas. Geriau nuvaryt į UTMA“, – ironizavo komentatorius.

 

