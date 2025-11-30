Stebuklo sukurti nepavyko: Lietuvos krepšininkai nusileido italams

Pirmuosius mačo taškus pelnė Kristupas Žemaitis, o asistavęs Marekui Blaževičiui jis pasižymėjo ir tritaškiu – 7:0. Pirmuosius varžovų taškus tritaškiu nuo lentos pelnė Stefano Tonutas.
Gytis Radzevičius pataikė iš toli, bet S.Tonutas netrukus persvėrė rezultatą – 10:11. Antrąją pražangą užsidirbo N.Mannionas, lietuviai iniciatyvą susigrąžino Arno Veličkos ir G.Radzevičiaus vidutinio nuotolio metimais – 14:12. Ignas Sargiūnas vos žengęs į aikštę prisistatė tritaškiu, ketvirtis laimėtas 19:16.
Mantas Rubštavičius apsikeitė tritaškiais su Gabriele Procida, M.Blaževičius pasižymėjo prasukęs kamuolį po krepšiu, G.Radzevičius tolimu metimu sukūrė dviženklę persvarą – 31:21. Šis netrukus aptirpo, iš toli pataikė jaunasis italų milžinas Luigi Suigo – 28:31. A.Gudaitis pataikė tik vieną baudos metimą, bet netrukus komandos draugo metimą taisė dėjimu – 34:30.
Švilpuko prašęs Luca Banchi gavo techninę pražangą. Pirmoji mačo pusė laimėta 39:34. Po ilgosios pertraukos lietuviai grįžo dažnai klysdami, bet iniciatyvą padėjo išlaikyti A.Veličkos tritaškis ir sėkmingas M.Rubštavičiaus prasiveržimas – 52:47. Vėlesnės lietuvių atakos strigo, o kėlinys baigėsi lygiu rezultatu – 54:54.
Techninę pražangą gavo ir Rimas Kurtinaitis, o K.Žemaičio ir I.Sargiūno tritaškius nubraukė penkis taškus paeiliui surinkęs G.Procida. Italas įsibėgėjo kaip reikiant, bet iš toli pataikė ir G.Radzevičius bei A.Velička – 66:68.
Rezultatą lygino M.Rubštavičius. Italams atsiplėšus aštuoniais taškais pasižymėjo M.Blaževičius, I.Sargiūnas iššovė iš toli – 74:76. Tolimu metimu likus 13 sekundžių rezultatą persvėrė A.Velička, bet lengvais taškais atsakė N.Mannionas – 81:82.
