Prieš žūtbūtines rungtynes Antetokounmpo atviravo apie lietuvius: „Štai, kodėl aš myliu Lietuvą“

Tiesa, norint nustebinti galingą Graikijos rinktinę, Lietuva turės pristabdyti vieną geriausių viso pasaulio krepšininkų. Kol kas to čempionate padaryti nepavyko niekam.
Jau šiandien viena iš Latvijos gatvių, visai šalia Rygos arenos praeis tūkstančiai lietuvių. Patys latviai kalba, kad Europos čempionate nelikus Latvijos rinktinės, būtent lietuviai perima turnyro šeimininkų statusą, kadangi būtent mūsų šalies sirgalių bus daugiausiai.
Ir jų tik daugės, kadangi prognozuojama, kad šiandien čia Lietuvos rinktinę palaikyti gali net apie 6 tūkstančius aistruolių.
Latvija iš Lietuvos jau šiandien laukia didžiulio aistruolių srauto. Galimybę po 10 metų pertraukos pagaliau nutraukti medalių badą užuodę lietuviai sparčiai graibsto bilietus į jau šiandien laukiančias Europos čempionato ketvirtfinalio rungtynes su graikais.
O ir didelių kliūčių įsigyti bilietus ir atvykti netolimą kelią iki Rygos lietuviai nebeturi – mače su latviais daugiausia bilietų išpirko vietiniai, tačiau dabar laisvų bilietų dar liko. Net patys latviai išplatino specialiai lietuviams mūsų kalba skirtą reklamą suskubti pirkti bilietus.
Akivaizdu, kad lietuviai Rygos arenos tribūnose dominuos, mat Graikijos rinktinę Latvijoje palaiko vos iki 300 aistruolių. Tiesa, graikai rėžia, kad jų į Rygą plūstantys Lietuvos fanai nė kiek negąsdina.
„Mes turime gana patyrusius žaidėjus, kurie žaidė prieš dar didesnes minias, nei bus mače su Lietuva“, – tikino Graikijos rinktinės treneris Vassilis Spanoulis.
Buvęs kapitonas – apie šalies šansus prieš Graikiją
„Visuomet buvau ir esu optimistas – tikėjau ir tikiu rinktine. Taip pat ir prieš latvių rungtynes sakiau, kad nematau didelių pranašumų jų pusėje“, – aiškino buvęs Lietuvos krepšinio rinktinės kapitonas Mindaugas Kuzminskas.
Taip prieš ketvirtfinalį sako buvęs rinktinės kapitonas M. Kuzminskas. Tačiau į šį mačą kryps ne tik lietuvių, bet viso pasaulio gerbėjų akys, mat graikus ant savo pečių tempia tokio lygio žvaigždė, su kuria mūsų rinktinė nesusidūrė jau labai seniai.
Tai – NBA garsenybė, vienas geriausių viso pasaulio krepšininkų Giannis Antetokounmpo. Europos čempionate jo kol kas nesugeba sustabdyti niekas – „graikų monstru“ vadinamas atletas renka net po 30 taškų.
„Graikijos rinktinė nėra be trūkumų. Su visa pagarba kitiems žaidėjams, vis tiek sakyčiau, kad tai yra vieno žmogaus komanda, kurį reikės visomis išgalėmis stabdyti.
Sustabdyti beveik neįmanoma, jo pasaulyje beveik niekas nesustabdo. Todėl ir sakau, kad turbūt bus didesnė rizika nuo kitų krepšininkų ir reikia tikėtis, kad tie kiti krepšininkai nesužais“, – atviravo M. Kuzminskas.
Kitaip tariant, graikai viso čempionato metu laikosi būtent ant G. Antetokounmpo pečių.
Štai aštuntfinalyje su Izraeliu jis surinko net 37 taškus, kai nė vienas kitas graikas nepelnė daugiau nei 11 taškų.
G. Antetokounmpo metinis uždarbis kitą sezoną Milvokio „Bucks“ klube sieks net 54 mln. JAV dolerių (46 mln. eurų). Konkrečiau kalbant, graikų megažvaigždė vienas uždirba triskart daugiau nei visi Lietuvos rinktinės krepšininkai kartu sudėjus.
Dėmesys G. Antetokounmpo Rygoje – didžiulis. Net ir po treniruotės salę paliekant graikams, fanai tyko G. Antetokounmpo autografo. Tiesa, graikas tam laiko neskiria.
Giannio Antetokounmpo brolio ir rinktinės trenerio vertinimai
Visgi graikų rinktinė prieš laukiantį bekompromisį mačą į lietuvius žiūri su pagarba – mūsiškius net liaupsina.
„Jie yra gera komanda, tikrai gera ir štai, kodėl aš myliu Lietuvą – pažįstu Luką Lekavičių. Nesakau, kad būtinai labai mėgstu rinktinę, bet labai mėgstu, kaip lietuviai apskritai žiūri į krepšinį“, – teigė Graikijos rinktinės puolėjas Thanasis Antetokounmpo.
„Lietuva yra labai pavojinga komanda, jie tikrai žino kaip žaisti, Lietuvos krepšinio mokykla metų metus yra labai gera“, – tvirtino Graikijos rinktinės treneris Vassilis Spanoulis.
Tačiau nepaisant to, kad graikai turi vieną geriausių šio amžiaus pasaulio krepšininkų, iki šiol medalių laimėti jiems tai nepadėjo. Nuo pastarojo laimėto graikų apdovanojimo praėjo jau net 16 metų, kai 2009 metais Graikija Europos pirmenybių bronzą laimėjo treniruoti lietuvio Jono Kazlausko. Tačiau dabar graikai vėl kupini ambicijų ketvirtfinaliu neapsiriboti.
„Klausinėjau komandos draugų video formatu, kas jų nuomone laimės. Dauguma sako graikai, jie tikrai labai pasitiki savo jėgomis. Ne tik šiame ketvirtfinalyje, bet apskritai čempionate tiki savimi“, – sakė buvęs Lietuvos krepšinio rinktinės kapitonas.
Žūtbūtinis Europos čempionato ketvirtfinalio mačas laukia jau šiandien – nuo 21 valandos tiesiogiai per TV3.
