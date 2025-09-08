Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Latviai Europos čempionatą namie baigė dvyliktoje vietoje

2025-09-08 11:26 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-08 11:26

Finišavus Europos čempionatų aštuntfinalio etapui sudėliotos kritusių komandų galutinės vietos.

Latvija finišavo dvylikta (FIBA nuotr.)

Finišavus Europos čempionatų aštuntfinalio etapui sudėliotos kritusių komandų galutinės vietos.

0

Tarp žygį baigusių rinktinių geriausius rezultatus demonstravo Prancūzija – keturios pergalės grupių etape ir solidus įmestų bei praleistų taškų santykis (70). Jiems tai atnešė devintąją vietą čempionate.

Keturiais taškais prastesnį santykį užfiksavę serbai (66) liko dešimti, iškart už jų – Italija (63).

Tris pergales grupių etape surinkę latviai užėmė dvyliktąją vietą.

Į praėjusį Europos čempionatą Latvija nepateko, bent anksčiau pirmenybėse demonstravo geresnius rezultatus. 2017-aisiais latviai liko penkti, 2015-aisiais – aštunti, 2013-aisiais – dešimti. Finalinį Europos čempionato etapą jie organizavo antrą kartą – 1937-aisiais gindami titulą liko šešti.

Šešioliktoje vietoje liko tik su viena pergale čempionate likusi Švedija, aštuntfinalį pasiekusi su britų pagalba, šiems pateikus staigmeną prieš Juodkalniją.

Absoliučiai paskutinę vietą čempionate užėmė taip pat namie žaidęs Kipras, penkis mačus pralaimėjęs vidutiniu 33 taškų skirtumu.

Galutinė komandų rikiuotė:

9. Prancūzija (1 vieta grupėje, 4/1, 70)

10. Serbija (2 vieta grupėje, 4/1, 66)

11. Italija (2 vieta grupėje, 4/1, 63)

12. Latvija (3 vieta grupėje, 3/2, 28)

13. Bosnija ir Hercegovina (3 vieta grupėje, 3/2, 0)

14. Izraelis (4 vieta grupėje, 3/2, 16)

15. Portugalija (4 vieta grupėje, 2/3, -53)

16. Švedija (4 vieta grupėje, 1/4, -15)

