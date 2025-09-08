Istorinis „Rally 4 Fun“ savaitgalis: M. Seskso triumfas Elektrėnuose ir neįkainojamos pamokos jaunimui

Savaitgalis komandai prasidėjo specialia treniruočių stovykla, kurioje M. Seskas ir kitas Latvijos čempionas Ivarsas Vasaraudzis dalijosi patirtimi su „Lithuanian Rally4 Trophy“ dalyviais Irmantu Buivydu ir Eriku Valkeriu.
„Tai istorinės dienos. Dėka rėmėjų galėjome pasikviesti aukščiausio lygio sportininką, kuris savo žiniomis pasidalino su mūsų jaunosios kartos nariais“, – džiaugėsi komandos vadovas Eugenijus Andrulis.
Trasose M. Seskas su šturmanu Renarsu Franciu dominavo nuo pat starto, laimėjo 8 iš 10 greičio ruožų ir artimiausius varžovus aplenkė daugiau nei minute. Jaunųjų pilotų likimai susiklostė skirtingai: Irmantas Buivydas, debiutavęs su naujuoju „Lancia Ypsilon Rally4 HF“, iškovojo pergalę savo klasėje ir pelnė pirmąją šio modelio pergalę pasaulyje ant žvyro. Tuo tarpu Erikas Valkeris buvo priverstas pasitraukti iš kovos dėl sulūžusio pusašio.
Po pergalės Elektrėnuose, I. Buivydas pakilo į pirmąją „Rally4 Trophy“ čempionato vietą, tačiau pritaikius vieno blogiausio etapo atėmimo taisyklę, jis vis dar 16 taškų atsiliktų nuo pagrindinio konkurento. Kova dėl 80 tūkstančių eurų stipendijos tęsis paskutiniame sezono etape „Rally Aukštaitija“ spalio pradžioje.
Ralio gerbėjai Šiauliuose nugalėtojo M. Seskso „Škoda Fabia SRT Proto“ automobilį dar gali apžiūrėti Prisikėlimo aikštėje iki pirmadienio vakaro.
