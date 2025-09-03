Kalendorius
Lietuva

Kova dėl 80 000 eurų stipendijos aštrėja: jaunieji ralio talentai susitiks Elektrėnuose

2025-09-03 12:33
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 12:33

Artėjantį savaitgalį Elektrėnų apylinkėse vyks priešpaskutinis „Lithuanian Rally4 Trophy“ čempionato etapas, kuriame šeši jaunieji šalies ralio talentai tęs kovą dėl įspūdingo prizo – 80 000 eurų stipendijos startui kitų metų Europos jaunimo ralio čempionate (Junior ERC). Sportininkų laukia 101 kilometras greičio ruožų, kuriuose įtampa tik augs.

Aras Kvedaras | Organizatorių nuotr.

Artėjantį savaitgalį Elektrėnų apylinkėse vyks priešpaskutinis „Lithuanian Rally4 Trophy“ čempionato etapas, kuriame šeši jaunieji šalies ralio talentai tęs kovą dėl įspūdingo prizo – 80 000 eurų stipendijos startui kitų metų Europos jaunimo ralio čempionate (Junior ERC). Sportininkų laukia 101 kilometras greičio ruožų, kuriuose įtampa tik augs.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į Elektrėnus čempionato lyderio pozicijoje atvyksta tris pergales šiemet iškovojęs Markas Buteikis, kuriam po praėjusio etapo teko intensyviai atstatinėti techniką. „Elektrėnų ralis yra be galo sudėtingas, įdėjome daug darbo, tad tikimės, kad viskas pavyks pagal planą“, – teigė lyderis.

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas" rubrikoje.

Jam ant kulnų lipa patyręs Klaudas Bučinskas, nuo lyderio atsiliekantis 14 taškų ir siekiantis atsirevanšuoti po nesėkmės praėjusiame etape, kai pergalę prarado dėl pradurto rato. Nors kiek toliau, bet vilčių laimėti nepraranda ir trečioje vietoje esantis Irmantas Buivydas bei jauniausias dalyvis Aras Kvedaras.

„Berner Rally Elektrėnai“ garsėja savo specifika. Ralio vizitinė kortelė – kalvotos, vingiuotos ir techniškos trasos, kurių istorija siekia daugiau nei pusę amžiaus. Šie keliai laikomi viena svarbiausių Lietuvos ralio mokyklų, išugdžiusia ne vieną lenktynininkų kartą. Tiek sportininkų, tiek žiūrovų mėgstamas vienos dienos lenktynių formatas visą šeštadienio veiksmą sutelks į devynis greičio ruožus.

Nors kova Elektrėnuose bus itin svarbi, galutinis „Lithuanian Rally4 Trophy“ nugalėtojas paaiškės tik po finalinio etapo – „Rally Aukštaitija“, vyksiančio spalio 3–4 dienomis. Čempiono titulas atiteks daugiausiai taškų surinkusiam vairuotojui, iš galutinės sumos atėmus vieną prasčiausią sezono rezultatą.

