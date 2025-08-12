Dramatiškas „Rokiškio Grand Rally“ „Viada-Multi FX“ komandai: nuo kiaurai perverto bolido iki podiumo

Ilgiausiomis sezono lenktynėmis tituluojamas ralis komandai prasidėjo itin nesėkmingai. Jau pirmajame greičio ruože iš kovos pasitraukė Karolio Kairio ir Audriaus Narkevičiaus ekipažas. Dėl, kaip įtariama, netiksliai susižymėtos stenogramos, jų automobilis rėžėsi į tilto atitvarus. Smūgio būta tokio stipraus, kad metalinės konstrukcijos kiaurai pervėrė automobilio variklio skyrių ir apgadino elektros sistemas, priversdamos duetą pasitraukti iš ralio vos po kelių šimtų metrų.
Nesėkmių ruožas tęsėsi ir antrąją ralio dieną. Puikiai startavęs ir po pirmos dienos trečioje vietoje buvęs Giedriaus Notkaus ir Daliaus Strižano ekipažas patyrė tikrą padangų prakeiksmą. Per antrąją varžybų dieną duetas pramušė net tris ratus.
Pirmasis prakirstas ratas nubloškė juos iš kovos dėl aukščiausių pozicijų, o kiti du tiesiog įtvirtino nesėkmingą pasirodymą. G. Notkus pripažino, kad jam Rokiškyje kasmet nesiseka, o šįkart teko ne tik keisti ratus greičio ruožuose, bet ir važiuoti su pažeistu galinio reduktoriaus radiatoriumi.
Komandos garbę apgynė Klaudo Bučinsko ir Povilo Gutausko ekipažas, savo klasėje finišavęs antroje vietoje. Tiesa, ir jiems nepavyko išvengti dramos – likus keliems kilometrams iki greičio ruožo pabaigos, jie taip pat pramušė padangą. Vis dėlto, K. Bučinskas priėmė rizikingą sprendimą nestoti ir finišuoti ant pažeisto ratlankio. Ši rizika pasiteisino – ekipažas išsaugojo poziciją ir iškovojo komandai podiumą.
Komandinėje įskaitoje „Viada-Multi FX“ šįkart liko ketvirta. Atsigriebti už nesėkmes Rokiškyje komanda tikisi kitame etape, kuris rugsėjo pradžioje vyks Elektrėnuose.
