Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Dramatiškas „Rokiškio Grand Rally“ „Viada-Multi FX“ komandai: nuo kiaurai perverto bolido iki podiumo

2025-08-12 12:47 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-12 12:47

Praėjusį savaitgalį Rokiškyje vykęs ketvirtasis Lietuvos automobilių ralio čempionato etapas „Viada-Multi FX“ komandai tapo tikru išbandymų maratonu. Visi trys komandos ekipažai susidūrė su rimtais sunkumais, tačiau finišo liniją kirto ne tuščiomis – vienam iš duetų pavyko iškovoti prizinę vietą.

Rokiškio ralis „Viada-Multi FX“ komandai vėl tapo kova dėl išlikimo | Komandos nuotr.

Praėjusį savaitgalį Rokiškyje vykęs ketvirtasis Lietuvos automobilių ralio čempionato etapas „Viada-Multi FX“ komandai tapo tikru išbandymų maratonu. Visi trys komandos ekipažai susidūrė su rimtais sunkumais, tačiau finišo liniją kirto ne tuščiomis – vienam iš duetų pavyko iškovoti prizinę vietą.

REKLAMA
0

Ilgiausiomis sezono lenktynėmis tituluojamas ralis komandai prasidėjo itin nesėkmingai. Jau pirmajame greičio ruože iš kovos pasitraukė Karolio Kairio ir Audriaus Narkevičiaus ekipažas. Dėl, kaip įtariama, netiksliai susižymėtos stenogramos, jų automobilis rėžėsi į tilto atitvarus. Smūgio būta tokio stipraus, kad metalinės konstrukcijos kiaurai pervėrė automobilio variklio skyrių ir apgadino elektros sistemas, priversdamos duetą pasitraukti iš ralio vos po kelių šimtų metrų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Nesėkmių ruožas tęsėsi ir antrąją ralio dieną. Puikiai startavęs ir po pirmos dienos trečioje vietoje buvęs Giedriaus Notkaus ir Daliaus Strižano ekipažas patyrė tikrą padangų prakeiksmą. Per antrąją varžybų dieną duetas pramušė net tris ratus.

REKLAMA

Pirmasis prakirstas ratas nubloškė juos iš kovos dėl aukščiausių pozicijų, o kiti du tiesiog įtvirtino nesėkmingą pasirodymą. G. Notkus pripažino, kad jam Rokiškyje kasmet nesiseka, o šįkart teko ne tik keisti ratus greičio ruožuose, bet ir važiuoti su pažeistu galinio reduktoriaus radiatoriumi.

Komandos garbę apgynė Klaudo Bučinsko ir Povilo Gutausko ekipažas, savo klasėje finišavęs antroje vietoje. Tiesa, ir jiems nepavyko išvengti dramos – likus keliems kilometrams iki greičio ruožo pabaigos, jie taip pat pramušė padangą. Vis dėlto, K. Bučinskas priėmė rizikingą sprendimą nestoti ir finišuoti ant pažeisto ratlankio. Ši rizika pasiteisino – ekipažas išsaugojo poziciją ir iškovojo komandai podiumą.

Komandinėje įskaitoje „Viada-Multi FX“ šįkart liko ketvirta. Atsigriebti už nesėkmes Rokiškyje komanda tikisi kitame etape, kuris rugsėjo pradžioje vyks Elektrėnuose.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Paskelbta „Rokiškio Grand Rally“ starto tvarka | Organizatorių nuotr.
Rokiškio ralyje – naujovė, kuri gali pakeisti starto tvarką
Irmantas Buivydas (nuotr. asm. archyvo)
Nė vieno ralio šiemet nelaimėjęs Irmantas Buivydas nekantrauja sugrįžti prie N5 automobilio
Giedrius Notkus (nuotr. Alfonso Rakausko)
Giedrius Notkus prieš Rokiškio ralį: „Ir noriu, ir bijau – ši trasa visuomet pateikia staigmenų“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų