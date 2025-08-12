Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Davis Cup

Daviso taurė: aiški į Vilnių atvyksiančios Benino rinktinės sudėtis, klaustukas dėl Ričardo Berankio sveikatos

2025-08-12 12:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-12 12:50

Likus kiek daugiau nei mėnesiui iki „SEB arenoje“ Vilniuje vyksiančio Daviso taurės susitikimo tarp Lietuvos ir Benino vyrų teniso rinktinių, Benino teniso federacija paskelbė į Lietuvos sostinę atvyksiančios komandos sudėtį.

Ričardas Berankis | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

Benino rinktinės kapitonas Bruno Danhouanas Vilniuje remsis Kalommu Agbo Panzo, Sodicku Noudogbesi, Alexisu Klegou ir Prince Gandonou. Nė vienas Benino rinktinės žaidėjas šiuo metu neturi ATP reitingo.

36 metų amžiaus Alexis Klegou yra bene labiausiai patyręs Benino tenisininkas. Jis buvo pakilęs iki 633-ios ATP reitingo vietos, tiesa, padaryti tai jam pavyko prieš daugiau nei dešimtmetį – 2014 metais. Daviso taurės varžybose jis yra sužaidęs net 72 susitikimus.

Benino rinktinė į antrąją Daviso taurės grupę pakilo šių metų pradžioje namie netikėtai 3:2 įveikusi Latvijos komandą.

„Mūsų neturi užliūliuoti tai, jog varžovų komandoje nėra ATP reitingą turinčių žaidėjų. Turime pasimokyti iš kaimynų latvių, privalėsime eiti į kortą susikaupę, nusiteikę žaisti savo tenisą. Tiesą pasakius, varžovų sudėtis šią sekundę man rūpi mažiausiai, turime savo problemų. Visai neseniai turnyre Lenkijoje traumą patyrė Ričardas Berankis ir kol kas nėra aišku ar jis spės atsistoti ant kojų iki Daviso taurės susitikimo“, – sako Lietuvos rinktinės kapitonas Šarūnas Kulnys.

Daviso taurės reitinge Lietuva užima 43-ią vietą, o Beninas yra 68-as.

Vilniuje pergalę iškovojusi komanda kitų metų pradžioje tęs kovą dėl patekimo į pirmąją Daviso taurės varžybų grupę.

Daviso taurės antros grupės susitikimas Lietuva-Beninas vyks rugsėjo 13-14 dienomis.

