„Gargždai“ sukirto rankomis su krepšininku iš Bambergo klubo

Praėjusį sezoną jis atstovavo „Brose Bamberg“ ekipai Vokietijos BBL lygoje, anksčiau rungtyniavo Belgijos ir Prancūzijos čempionatuose, kur tapo Pro B čempionu.
B. Horvathas garsėja savo universalumu – gali žaisti tiek arčiau krepšio, tiek iš toli, o jo kovingumas ir energija aikštėje greitai užkabina visą komandą.
2024–2025 m. sezone Vokietijos lygoje B. Horvathas įmesdavo 5,9 taško, atkovodavo 4,5 kamuolio ir rinkdavo 6,2 naudingumo balo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!