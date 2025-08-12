Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

„Gargždai“ sukirto rankomis su krepšininku iš Bambergo klubo

2025-08-12 12:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-12 12:36

„Gargždų“ gretas papildė 206 cm ūgio puolėjas iš JAV – Brandonas Horvathas.

Brandonas Horvathas | Organizatorių nuotr.

„Gargždų“ gretas papildė 206 cm ūgio puolėjas iš JAV – Brandonas Horvathas.

Praėjusį sezoną jis atstovavo „Brose Bamberg“ ekipai Vokietijos BBL lygoje, anksčiau rungtyniavo Belgijos ir Prancūzijos čempionatuose, kur tapo Pro B čempionu.

B. Horvathas garsėja savo universalumu – gali žaisti tiek arčiau krepšio, tiek iš toli, o jo kovingumas ir energija aikštėje greitai užkabina visą komandą.

2024–2025 m. sezone Vokietijos lygoje B. Horvathas įmesdavo 5,9 taško, atkovodavo 4,5 kamuolio ir rinkdavo 6,2 naudingumo balo.

