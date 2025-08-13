Išklojo, kuris „Power Hit Radio“ vedėjas Palangoje buvo įnoringiausias: ar atspėsite?

Padavėjas Aivaras atskleidė, kad dažniausias restorano lankytojas iš vedėjų, yra Edgaras, o jo mėgstamiausias patiekalas – gana neįprastas.
„Dažniausiai čia būna Edgaras ir valgo tiramisu“, – sakė jis.
Restorano darbuotojas taip pat papasakojo, kokį gėrimą prie šio deserto renkasi laidų vedėjas. Anot jo, tai – espresso martini.
Paklaustas, ar iš Edgaro sulaukia arbatpinigių, padavėjas sakė negalintis pasakyti iš savo patirties, bet apie tai yra girdėjęs iš kolegų.
„Pats nežinau, nes neteko aptarnauti, bet girdėjau, kad palieka“, – kalbėjo Aivaras.
Kuris daugiausiai prašo viešbučio darbuotojų?
Viešbučio vyr. administratorė Justė, paklausta, kuris vedėjas yra įnoringiausias ir daugiausiai visko prašinėja – nedvejojo.
„Laurynas“, – užtikrintai atsakė ji. – „Prašo visada išskalbti rūbus. Aš į registratūrą ateinu retai, bet kai tik ateinu, matau Lauryną. Taip būna kiekvieną vakarą.“
„Triusikų daugiau kitą kartą pasiimk gal“, – juokavo L. Ignatovičiūtė.
Tačiau pati Laura taip pat išgirdo savo vardą: paklaususi Justės, kuris iš vedėjų vėliausiai parsibaladoja namo – išgirdo atsakymą, kuris privertė nurausti – tai ji.
Didžiausias išdaigininkas
Padavėja Erika pasidalijo ir vieno iš vedėjų juokinga nuotrauka iš radijo fotosesijos. Joje – laidų vedėjas Rokas užfiksuotas su pirštu nosyje. Padavėja taip pat atskleidė, kad terasoje Rokas labiausiai mėgsta „gurkšnoti alutį“.
Nepaisant visko, pati Laura taip pat sulaukė dar vieno atsakymo, kuris privertė nusijuokti ir šiek tiek susigėsti.
„Kuris iš „Power Hit Radio“ vedėjų yra didžiausias zbitkininkas?“, – paklausė ji restorano administratorės Annos.
Anna žodžiais neatsakė, bet pirštu užtikrintai parodė į pačią Laurą. Moterys nuoširdžiai nusijuokė.
