TV3 naujienos > Žmonės

Išklojo, kuris „Power Hit Radio“ vedėjas Palangoje buvo įnoringiausias: ar atspėsite?

2025-08-13 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-13 10:25

Power Hit Radio“ laidų vedėjai – Saulius Baniulis, Laura Ignatovičiūtė, Rokas Lukošaitis, Edgaras Kožuchovskis, Laurynas Matonis ir Elena Karalienė net 5 savaites praleido „Gradiali“ viešbutyje Palangoje kasmetinės radijo komandiruotės metu. Vedėjų paprašyti viešbučio darbuotojai atskleidė įvairių įdomybių apie juos: kuris įnoringiausias, kuris namo grįžta vėliausiai, o kuris visuomet palieka arbatpinigių.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Padavėjas Aivaras atskleidė, kad dažniausias restorano lankytojas iš vedėjų, yra Edgaras, o jo mėgstamiausias patiekalas – gana neįprastas.

Power Hit Radio laidų vedėjai su Palangos studijos lankytojais
(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Power Hit Radio laidų vedėjai su Palangos studijos lankytojais

„Dažniausiai čia būna Edgaras ir valgo tiramisu“, – sakė jis.

Restorano darbuotojas taip pat papasakojo, kokį gėrimą prie šio deserto renkasi laidų vedėjas. Anot jo, tai – espresso martini.

Paklaustas, ar iš Edgaro sulaukia arbatpinigių, padavėjas sakė negalintis pasakyti iš savo patirties, bet apie tai yra girdėjęs iš kolegų.

„Pats nežinau, nes neteko aptarnauti, bet girdėjau, kad palieka“, – kalbėjo Aivaras.

Kuris daugiausiai prašo viešbučio darbuotojų?

Viešbučio vyr. administratorė Justė, paklausta, kuris vedėjas yra įnoringiausias ir daugiausiai visko prašinėja – nedvejojo.

„Laurynas“, – užtikrintai atsakė ji. – „Prašo visada išskalbti rūbus. Aš į registratūrą ateinu retai, bet kai tik ateinu, matau Lauryną. Taip būna kiekvieną vakarą.“

Triusikų daugiau kitą kartą pasiimk gal“, – juokavo L. Ignatovičiūtė.

Tačiau pati Laura taip pat išgirdo savo vardą: paklaususi Justės, kuris iš vedėjų vėliausiai parsibaladoja namo – išgirdo atsakymą, kuris privertė nurausti – tai ji.

Didžiausias išdaigininkas

Padavėja Erika pasidalijo ir vieno iš vedėjų juokinga nuotrauka iš radijo fotosesijos. Joje – laidų vedėjas Rokas užfiksuotas su pirštu nosyje. Padavėja taip pat atskleidė, kad terasoje Rokas labiausiai mėgsta „gurkšnoti alutį“.

A person taking a picture of a person AI-generated content may be incorrect.Power Hit Radio (nuotr. Facebook)

Nepaisant visko, pati Laura taip pat sulaukė dar vieno atsakymo, kuris privertė nusijuokti ir šiek tiek susigėsti.

„Kuris iš „Power Hit Radio“ vedėjų yra didžiausias zbitkininkas?“, – paklausė ji restorano administratorės Annos.

Anna žodžiais neatsakė, bet pirštu užtikrintai parodė į pačią Laurą. Moterys nuoširdžiai nusijuokė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

