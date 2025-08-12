Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Lietuva

„Hungarian Baja 2025“: ar Benediktui Vanagui pavyks pakartoti pergalę?

2025-08-12 12:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-12 12:41

Rugpjūčio 14-16 dienomis, „Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ komanda startuos Europos bajų taurės etape „Hungarian Baja“. Tai bus jau trečiosios Senojo žemyno taurės lenktynės, kuriose pergalės sieks Benedikto Vanago ir Aisvydo Paliukėno ekipažas.

„MCH Photo“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

„Šios lenktynės yra 2025-ųjų metų plano dalis. Prieš kelias savaites dalyvaudami Ispanijoje patys sau metėme iššūkį ir išpildėme sportinį azartą. Tai bus jau trečioji kieto grunto ir slidžių posūkių prisotinta treniruotė. Toliau vyksta kalibravimasis su Aisvydu bei komanda. Nuo šio savaitgalio lenktynių priklausys mūsų pozicija Europos taurėje. Po jos matysime daugiau ėjimų manevrų ant žaidimo lentos ir galėsime prognozuoti, kokie bus tolimesni žingsniai“, – dalinasi B. Vanagas, aukščiausią rezultatą Baltijos šalyse automobilių kategorijoje pasiekęs lenktynininkas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Išskirtinė trasa neleis nuobodžiauti

„Hungarian Baja“ vėl vyks didžiausiame Centrinėje ir Rytų Europoje aktyviai veikiančiame kariniame poligone. Trasos ne tik leis išbandyti bolidų greičio ribas artilerijos išdegintuose takuose, bet ir suteiks ekstremalaus skonio su siaurais posūkiais ir staigiais vingiais. 2022-aisiais Benediktas Vanagas triumfavo „Hungarian Baja“ drauge su šturmanu estu Kuldar Sikk.

FIA Europos Baja taurę sudaro 9 etapai, 6 iš jų yra įskaitiniai. „Ultimate“ kategorijoje „Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ yra trečioje vietoje. Pasak B. Vanago, po Vengrijos komanda galės aiškiau piešti komandos ateitį: „Kai dalyvauji Dakare pirmąją lenktynių pusę nieko nestrateguoji. Turi būti greitas ir daryti kuo mažiau klaidų. Daugmaž nuo Dakaro vidurio išryškėja artimiausi varžovai, gali numanyti, kur gali taikytis. Taip ir dabar, po šio savaitgalio matysime aiškesnį paveikslą, koks bus tolimesnis šio sezono sportinis planas“.

Unikali atmosfera Varpalotos miesto šurmulyje

Bekelės ralio ištvermingiausieji vėl susirinks Varpalotoje, autentiškame istoriniame Vengrijos miestelyje. FIA Europos Baja taurės etape startuos ne tik Dakaro legenda vadinamas B. Vanagas, bet ir kiti Dakaro veteranai: Miroslav Zapletal, Pal Lonyai, Tomas Ourednicek, Magdalena Zajac, Paul Spierings, Alexandre Pesci.

Iškilmingoje starto ceremonijoje prie istorinės Thury pilies, susirinks net 50-ies lenktyninių ekipažų dalyviai. Starto sąraše: 13 „Ultimate“ klasės automobilių, 8 „Challenger“, 10 SSV, 10 T4Nat, po vieną „Stock“ ir TH klasės mašiną, 2 sunkvežimiai bei 5 UP kategorijos automobiliai.

