Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Dakaro dulkes iškeitė į marių vėją: Karolis Raišys ir Rokas Baciuška debiutavo Kuršių marių regatoje

2025-08-12 11:14 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-12 11:14

Du žymūs Lietuvos Dakaro ralio lenktynininkai, Karolis Raišys ir Rokas Baciuška, šią vasarą dykumų smėlį pirmą kartą iškeitė į Kuršių marių vandenį. Sportininkai debiutavo vienose seniausių ir prestižiškiausių buriavimo varžybų Lietuvoje – Kuršių marių regatoje. Nors tempas ir specifika čia visiškai kitokia nei autosporte, abiem lenktynininkams tai tapo įsimintina patirtimi.

Karolis Raišys (nuotr. Domas Rimeika)

Du žymūs Lietuvos Dakaro ralio lenktynininkai, Karolis Raišys ir Rokas Baciuška, šią vasarą dykumų smėlį pirmą kartą iškeitė į Kuršių marių vandenį. Sportininkai debiutavo vienose seniausių ir prestižiškiausių buriavimo varžybų Lietuvoje – Kuršių marių regatoje. Nors tempas ir specifika čia visiškai kitokia nei autosporte, abiem lenktynininkams tai tapo įsimintina patirtimi.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kuršių marių regata – tai daugiau nei pusšimtį metų skaičiuojantis renginys, kasmet suburiantis patyrusius buriuotojus ir technikos entuziastus. Šiemet tarp jų buvo galima išvysti ir du Dakaro ralio veidus – Karolį Raišį ir Roką Baciušką.

REKLAMA
REKLAMA

Stebino ramybė

Pirmą kartą regatoje dalyvavęs K. Raišys teigia, kad ši patirtis leido pažvelgti į greitį ir varžybas iš visai kitos perspektyvos. Anot jo, buriavime nugalėtojus lemia ne akimirksniu priimami sprendimai, o kruopštus komandos darbas ir kantrybė.

REKLAMA

„Iš pradžių atrodė, kad viskas vyksta labai atsipalaidavus, niekas neskuba. Bet paskui supranti, kad sprendimai – tikslūs, griežti, dažnai lemiami“, – įspūdžiais dalijosi lenktynininkas.

Vienu didžiausių netikėtumų jam tapo galimybė skirtingiems laivams lygiaverčiai konkuruoti dėl pritaikytų išlyginamųjų koeficientų. „Plaukėme su komfortiškiausia ir, ko gero, prabangiausia jachta – jausmas buvo tarsi su „Range Rover“ važiuotum tarp lenktyninių mašinų. Labai keistas, bet malonus derinys“, – pasakojo K. Raišys.

REKLAMA
REKLAMA

Visgi stipriausią įspūdį jam paliko komandinis darbas ir buriuotojų susikaupimas. „Ramybė, kuria viskas dvelkia net kritiniais momentais, man buvo nauja. Tą norėčiau pasiimti ir į autosportą“, – teigė jis, nors ir pripažino, kad varžybų metu norėjosi stipresnio vėjo ir daugiau adrenalino. Paklaustas, ar kartotų tokią patirtį, K. Raišys teigė, kad autosportas išlieka jo pagrindiniu keliu: „Realybė tokia, kad dviem gyvenimams neužtenka laiko.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Neatsisakytų sugrįžti

Regatoje dalyvavo ir Dakaro gamyklinės „Defender“ komandos atstovas Rokas Baciuška, kuriam šis išbandymas taip pat buvo pirmasis. Jis patirtį įvertino kaip puikią pramogą, atnešusią netikėtų atradimų.

„Nustebino tai, kad buriavimas – kontaktinis sportas. Viename posūkyje netgi susidūrė trys dalyviai. Aišku, nieko rimto, bet to tikrai nesitikėjau“, – sakė R. Baciuška.

REKLAMA

Nors palankios oro sąlygos leido lengviau įsijausti į procesą, lenktynininkas neatmetė galimybės ateityje sugrįžti į regatą jau kaip pilnavertis dalyvis, ypač jei sąlygos būtų ekstremalesnės.

„Aš manau, kad ten nebūčiau žalias, jeigu vieną ar dvi dienas pasitreniruočiau. Manau, kad galėčiau ir varžybose sudalyvauti“, – užtikrintai kalbėjo sportininkas.

REKLAMA

Dalyviai išsidalino taures

Šių metų „Kuršių marių regata“ pasižymėjo ypač atkaklia kova – dėl apdovanojimų čia varžėsi per 60 įgulų, tačiau galiausiai pranašumą įrodė didžiausią patirtį sukaupusios komandos.

Prestižiškiausioje, didžiųjų jachtų (ORC 1) grupėje, po įtemptos kovos pirmą kartą triumfavo jachtos „Rhino“ (kpt. Saulius Pajarskas) įgula. Sportinių jachtų taurė trečius metus iš eilės atiteko komandai „Zig Zag Tv3“ (kpt. Aivaras Mieliauskas), o Kruizinių jachtų įskaitoje nugalėjo „La Calma“ (kpt. Marius Klišaitis).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų