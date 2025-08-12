Dakaro dulkes iškeitė į marių vėją: Karolis Raišys ir Rokas Baciuška debiutavo Kuršių marių regatoje

Kuršių marių regata – tai daugiau nei pusšimtį metų skaičiuojantis renginys, kasmet suburiantis patyrusius buriuotojus ir technikos entuziastus. Šiemet tarp jų buvo galima išvysti ir du Dakaro ralio veidus – Karolį Raišį ir Roką Baciušką.
Stebino ramybė
Pirmą kartą regatoje dalyvavęs K. Raišys teigia, kad ši patirtis leido pažvelgti į greitį ir varžybas iš visai kitos perspektyvos. Anot jo, buriavime nugalėtojus lemia ne akimirksniu priimami sprendimai, o kruopštus komandos darbas ir kantrybė.
„Iš pradžių atrodė, kad viskas vyksta labai atsipalaidavus, niekas neskuba. Bet paskui supranti, kad sprendimai – tikslūs, griežti, dažnai lemiami“, – įspūdžiais dalijosi lenktynininkas.
Vienu didžiausių netikėtumų jam tapo galimybė skirtingiems laivams lygiaverčiai konkuruoti dėl pritaikytų išlyginamųjų koeficientų. „Plaukėme su komfortiškiausia ir, ko gero, prabangiausia jachta – jausmas buvo tarsi su „Range Rover“ važiuotum tarp lenktyninių mašinų. Labai keistas, bet malonus derinys“, – pasakojo K. Raišys.
Visgi stipriausią įspūdį jam paliko komandinis darbas ir buriuotojų susikaupimas. „Ramybė, kuria viskas dvelkia net kritiniais momentais, man buvo nauja. Tą norėčiau pasiimti ir į autosportą“, – teigė jis, nors ir pripažino, kad varžybų metu norėjosi stipresnio vėjo ir daugiau adrenalino. Paklaustas, ar kartotų tokią patirtį, K. Raišys teigė, kad autosportas išlieka jo pagrindiniu keliu: „Realybė tokia, kad dviem gyvenimams neužtenka laiko.“
Neatsisakytų sugrįžti
Regatoje dalyvavo ir Dakaro gamyklinės „Defender“ komandos atstovas Rokas Baciuška, kuriam šis išbandymas taip pat buvo pirmasis. Jis patirtį įvertino kaip puikią pramogą, atnešusią netikėtų atradimų.
„Nustebino tai, kad buriavimas – kontaktinis sportas. Viename posūkyje netgi susidūrė trys dalyviai. Aišku, nieko rimto, bet to tikrai nesitikėjau“, – sakė R. Baciuška.
Nors palankios oro sąlygos leido lengviau įsijausti į procesą, lenktynininkas neatmetė galimybės ateityje sugrįžti į regatą jau kaip pilnavertis dalyvis, ypač jei sąlygos būtų ekstremalesnės.
„Aš manau, kad ten nebūčiau žalias, jeigu vieną ar dvi dienas pasitreniruočiau. Manau, kad galėčiau ir varžybose sudalyvauti“, – užtikrintai kalbėjo sportininkas.
Dalyviai išsidalino taures
Šių metų „Kuršių marių regata“ pasižymėjo ypač atkaklia kova – dėl apdovanojimų čia varžėsi per 60 įgulų, tačiau galiausiai pranašumą įrodė didžiausią patirtį sukaupusios komandos.
Prestižiškiausioje, didžiųjų jachtų (ORC 1) grupėje, po įtemptos kovos pirmą kartą triumfavo jachtos „Rhino“ (kpt. Saulius Pajarskas) įgula. Sportinių jachtų taurė trečius metus iš eilės atiteko komandai „Zig Zag Tv3“ (kpt. Aivaras Mieliauskas), o Kruizinių jachtų įskaitoje nugalėjo „La Calma“ (kpt. Marius Klišaitis).
