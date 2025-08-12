Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

LKL paskelbė naujojo sezono formatas ir tvarkaraštis

2025-08-12 12:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-12 12:10

Iki naujojo LKL sezono likus kiek daugiau nei mėnesiui, skelbiamas čempionato formatas bei tvarkaraštis.

LKL taurė | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.

Iki naujojo LKL sezono likus kiek daugiau nei mėnesiui, skelbiamas čempionato formatas bei tvarkaraštis.

1

2025-2026 m. sezone lygoje rungsis devynios ekipos, kurios reguliariajame sezone varžysis keturių ratų sistema. Tai reiškia, jog kiekviena komanda reguliariajame sezone sužais po 32 mačus.

Kiekviename ture krepšinio aistruolių lauks po keturias akistatas, tad viena komanda ilsėsis ir lauks sekančio turo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

LKL ir LNK grupė šiemet pratęsė nuo 2017-ųjų besitęsiančią strateginę partnerystę, tad nuo rudens jau devintąjį sezoną iš eilės LKL kovas transliuos BTV televizija.

Kaip tapo įprasta, didžioji dalis LKL rungtynių šiuo kanalu bus transliuojama šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 16.30 ir 19.10 val.

Praėjęs LKL sezonas buvo iki šiol žiūrimiausias – transliacijas per BTV stebėjo beveik 1,8 mln. Lietuvos gyventojų.

Šio sezono transliacijų naujiena – visas čempionato rungtynes nuo šiol bus galima pasiekti „Telia Play“ platformoje. Jos privalumu taps ir visų LKL rungtynių įrašai, kurie niekur nedings ir bus pasiekiami viso sezono metu.

„Partnerystė su „Telia Play“ yra naujas žingsnis lygos sklaidos istorijoje, – sakė LKL generalinė direktorė Rasa Liuimienė. – Norime, kad krepšinis būtų pasiekiamas kiekviename šalies kampelyje bet kuriuo metu. Nuo pirmojo „ginčo“ kamuolio iki čempionų taurės kėlimo į viršų – visi momentai išliks skaitmeninėje erdvėje.“

Jau anksčiau buvo skelbta, jog LKL kovos startuos rugsėjo 20-ąją (šeštadienį). Sezoną atidarys čempionų titulą ginančio Kauno „Žalgirio“ bei „Jonavos“ dvikova. Tą pačią dieną susikaus ir Panevėžio „Lietkabelis“ bei Klaipėdos „Neptūnas“.

Rugsėjo 21 d. (sekmadienį) debiutinį sezoną LKL pradės „Gargždai“, naujai pastatytoje Gargždų sporto centro arenoje susikausiantys su „Šiauliais“, o Kėdainių „Nevėžis“ surems ginklus su Vilniaus „Rytu“.

Pirmąjį turą praleis Utenos „Juventus“ krepšininkai, tuo metu dalyvausiantys FIBA Čempionų lygos atrankoje Bulgarijoje. Jei uteniškiai atrankoje nužygiuos iki lemiamų rungtynių, jų sezonas nacionaliniame čempionate prasidės rugsėjo 28 d., dvikovoje su „Rytu“. Priešingu atveju „Juventus“ pirmosiomis rungtynėmis taptų rugsėjo 24 d. mačas su „Nevėžiu“.

Pirmoji grandų akistata tarp praėjusio sezono finalininkų, Kauno ir Vilniaus klubų, įvyks lapkričio 2 d. „Žalgirio“ arenoje.

Tuo tarpu mažojo finalo pakartojimas su „Jonavos“ ir „Lietkabelio“ ekipomis įvyks jau antrajame ture – rugsėjo 23 d.

Reguliariojo sezono finišas numatytas gegužės 17 d., o jau gegužės 20 d. turėtų startuoti atkrintamosios varžybos, kurios vyks įprastu formatu: ketvirtfinaliuose kovojama iki dviejų pergalių, o pusfinaliuose ir finaluose – iki trijų laimėjimų.

Vėliausia LKL sezono pabaigos data, atkrintamųjų etapuose prireikus maksimalaus skaičiaus rungtynių, būtų birželio 19 d.

