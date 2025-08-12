Walkeris atsidūrė tarp daugiausiai uždirbančių Izraelio lygos krepšininkų

Brangiausias ne tik Izraelyje, bet ir visoje Europoje – į Senąjį žemyną iš NBA sugrįžtantis Tel Avivo „Hapoel“ naujokas Vasilije Micičius. Serbijos įžaidėjas per sezoną gaus net 6 mln. JAV dolerių.
Antroje vietoje – dar vienas „Hapoel“ pirkinys, gynėjas Elijah Bryantas, atvykęs iš Stambulo „Anadolu Efes“. Jo metinis atlygis sieks 2,8 mln. JAV dolerių.
Trečiąją poziciją užima praėjusį sezoną Kauno „Žalgiryje“ žaidęs Lonnie Walkeris. 26-erių amerikietis, šį sezoną atstovausiantis Tel Avivo „Maccabi“, uždirbs 2,3 mln. JAV dolerių.
Toliau rikiuojasi dar du „Hapoel“ atstovai – Danas Oturu (2,2 mln.) ir Jonathanas Motley (1,5 mln. JAV dolerių).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!