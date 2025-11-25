 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Po pertraukos sustojusi „Bayern“ pralaimėjo Valensijoje

2025-11-25 23:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-25 23:20

Valensijos „Valencia“ (8/5) Eurolygoje įsirašė užtikrintą pergalę, kadangi namuose 90:67 (19:21, 22:16, 27:12, 22:18) susitvarkė su Miuncheno „Bayern“ (5/8).

B.Badio pelnė 16 taškų

Valensijos „Valencia“ (8/5) Eurolygoje įsirašė užtikrintą pergalę, kadangi namuose 90:67 (19:21, 22:16, 27:12, 22:18) susitvarkė su Miuncheno „Bayern“ (5/8).

REKLAMA
0

„Bayern“ vis dar verčiasi be Gordono Herberto, kuris išgyvena sunkų pokovidinį laikotarpį.

Rungtynės prasidėjo gana lygiai. Vis tik antrojo ketvirčio pradžioje „Bayern“ įgijo persvarą (25:19), kurią protarpiais „Valencia“ stengėsi aptirpdyti, tik tai sekėsi sunkiai – 33:35. Galiausiai Jeanas Montero rezultatą persvėrė (36:35), o į ilgąją pertrauką „Valencia“ išsinešė pranašumą – 41:37.

REKLAMA
REKLAMA

Valensijos ekipa po truputį ėmė kontrolę į savo rankas (53:39), kol galiausiai skirtumas atėjo prie triuškinamo – 60:41. „Bayern“ puolimas visiškai sustingo, tad po trijų ketvirčių šeimininkai turėjo apčiuopiamą persvarą – 68:49. Paskutiniame ketvirtyje „Valencia“ beliko išsaugoti persvarą.

„Valencia“: Brancou Badio 16, Jeanas Montero ir Omari Moore‘as (5 atk. kam.) – po 13, Dariusas Thompsonas 12, Nathanas Reuversas 11.

„Bayern“: Spenceris Dinwiddie 12 (1/7 trit.), Wenyenas Gabrielis ir Vladimiras Lučičius – po 9, Justinianas Jessupas 8, Nielsas Giffey‘us 7 (7 atk. kam.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų