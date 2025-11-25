Po pertraukos sustojusi „Bayern“ pralaimėjo Valensijoje

„Bayern“ vis dar verčiasi be Gordono Herberto, kuris išgyvena sunkų pokovidinį laikotarpį.
BADIO DOES IT AGAIN, WOW!!! 😱— EuroLeague (@EuroLeague) November 25, 2025
Another block of the season contender by @brancoupapi99! ❌#MotorolaMagicMoment @Moto | @valenciabasket pic.twitter.com/e5nnJeKOkb
Rungtynės prasidėjo gana lygiai. Vis tik antrojo ketvirčio pradžioje „Bayern“ įgijo persvarą (25:19), kurią protarpiais „Valencia“ stengėsi aptirpdyti, tik tai sekėsi sunkiai – 33:35. Galiausiai Jeanas Montero rezultatą persvėrė (36:35), o į ilgąją pertrauką „Valencia“ išsinešė pranašumą – 41:37.
Valensijos ekipa po truputį ėmė kontrolę į savo rankas (53:39), kol galiausiai skirtumas atėjo prie triuškinamo – 60:41. „Bayern“ puolimas visiškai sustingo, tad po trijų ketvirčių šeimininkai turėjo apčiuopiamą persvarą – 68:49. Paskutiniame ketvirtyje „Valencia“ beliko išsaugoti persvarą.
„Valencia“: Brancou Badio 16, Jeanas Montero ir Omari Moore‘as (5 atk. kam.) – po 13, Dariusas Thompsonas 12, Nathanas Reuversas 11.
„Bayern“: Spenceris Dinwiddie 12 (1/7 trit.), Wenyenas Gabrielis ir Vladimiras Lučičius – po 9, Justinianas Jessupas 8, Nielsas Giffey‘us 7 (7 atk. kam.).
