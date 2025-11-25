Masiulis žavėjosi Francisco fenomenu ir pasisakė dėl Tubelio rinktinėje

Būtent auklėtinių gynyba po pertraukos labiausiai džiaugėsi komandos vyr. treneris Tomas Masiulis.
„Rungtynių pradžia mums nebuvo gera, davėme daug jiems lengvų taškų, bet paskutinės 15 minučių buvo puikios, ypatingai, gynyboje. Dėl to ir laimėjome mačą, pradžioje buvome nervingi, prisidėjo ir trijų pralaimėjimų serija“, – spaudos konferenciją pradėjo T.Masiulis.
– Ką keitėte gynyboje po pertraukos?
– Nieko, bandėme prisibelsti prie žaidėjų, kad nežaidėme kietai. Nedarėme to, ką darėme sezono starte, kai neduodavome nieko lengvai varžovams. Pirmoje pusėje nepadarėme baudų, nusiėmėme vieną kamuolį puolime... Apie kokį norą kalbame, jei norime namie laimėti Eurolygos rungtynes.
– Sylvaino Francisco per pastarąsias dvejas rungtynes Eurolygoje – 56 taškai ir 69 naudingumo balai. Ką dar galima apie jį pasakyti?
– Skaičiai šneka patys už save. (šypsosi) Visi giria, smagu, kad jis taip atsiskleidžia ir jis jaučiasi komandos lyderiu. Dabar jis jaučia geriau ir komandos draugus. Smagu.
– Treneri, iš vienos pusės, turėti tokį lyderį, koks šiemet yra Francisco, yra įspūdinga. Bet dabartinė komandos priklausomybė nuo vieno žaidėjo primena praėjusius du sezonus. Ar dėl to nėra neramu?
– Taip, žinoma. Bet patys suprantame, neturime tų žaidėjų, kurie turėtų jam labiau padėti, aišku, Maodo Lo padeda, nėra gal taip kaip pernai. Negaliu daug šnekėti apie pernai. Pačiam tai irgi yra pirmi man metai vyr. treneriu... Tikrai pagalvoji, jei jis iškristų, ką mes darytume, būtų sunku... Visos komandos nori jam neduoti, bet jis vis tiek sugeba surasti savo taškus ir veda mus į priekį. Norime tikrai priklausyti ne tik nuo jo vieno.
– Komandą kankina traumos, dabar bus pertraukėlė. Galbūt dabar galvojate panirti į žaidėjų rinką? Ar norėtumėte papildymo?
– Nežinau, kol kas nešnekėjome apie tai ir to dar nedarome. Tai daugiau klausimas vadovybei. Šiandien turime pergalę, žiūrėsime, kokia situacija su Nigelu ir galvosime. Bet dabar tikrai nieko negaliu pasakyti.
– Žadėjote po šio mačo spręsti dėl Ąžuolo Tubelio rinktinėje. Ar turite atsakymą?
– Visų pirma, labai keistai atrodo, kad bendraujame su federacija per žurnalistus. Man tai – nesuprantama. Prieš dvi savaites su Rimu vienaip kalbėjome, dabar girdžių šiek tiek kitaip. Manau, kad reikia nustoti kalbėti. Rytoj Ąžuolas paskambins treneriui ir viską išsiaiškins, kad daugiau nebūtų bereikalingų antraščių. Manau, kad kitaip turėtume spręsti tokias situacijas, jog nebūtų kažkokių konfliktų ieškojimas.
– Iki Kalėdų su šiandien maču namie sužaisite penkerias Eurolygos namų rungtynes ir didžioji dalis varžovų – tiesioginiai konkurentai. Ar pabrėžiate šios atkarpos svarbą?
– Mums kiekvienos rungtynės – finalas. Net ne rungtynės, turime su mentalitetu eiti, kad kiekvienas mačas bus labai sunkus. LKL nėra lengvų rungtynių, jei ateini atsipalaidavęs, tu vargsi. Turime žiūrėti savo žaidimą ir eiti žingsnius į priekį.
