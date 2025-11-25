 
Kauno rajone paaiškėjo Lietuvos MMA čempionai

2025-11-25 22:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-25 22:36

Kauno rajone, VDU Žemės ūkio akademijoje, įvyko atvirasis Lietuvos MMA čempionatas 2025 / Kauno r. taurė – pirmos tokio lygio mišrių kovos menų (MMA) varžybos regione.

mmafederation.lt nuotr. | Organizatorių nuotr.

Kauno rajone, VDU Žemės ūkio akademijoje, įvyko atvirasis Lietuvos MMA čempionatas 2025 / Kauno r. taurė – pirmos tokio lygio mišrių kovos menų (MMA) varžybos regione.

0

Varžybas iškilmingai atidarė Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jolanta Jankauskienė ir šio skyriaus vedėjo pavaduotojas Arūnas Talalas, pasveikinę sportininkus bei palinkėję sėkmės kovose.

Čempionate varžėsi stipriausi Lietuvos MMA kovotojai, taip pat sportininkai iš Estijos, Moldovos, Ukrainos ir Lenkijos. Iš viso susirinko 205 dalyviai iš 27 sporto klubų. Kai kuriose kategorijose per vieną dieną sportininkams teko įveikti net 3–4 kovas, todėl čempionai įrodė išskirtinį pajėgumą ir ištvermę.

Pilnas MMA U-21 ir suaugusiųjų čempionų sąrašas:

Vyrai U-21 (iki 21 metų)

-61,2 kg – Lovari Bogdonavičius

-65,8 kg – Michailas Jakšys

-79,4 kg – Karolis Diugevičius

-88,4 kg – Armandas Juršys

Atvira kategorija – Lukas Vysockis

Vyrai – Suaugusieji

-70,3 kg – Aleksandras Ganinas

-79,8 kg – Nojus Zakarauskas

-83,9 kg – Armandas Juršys

-88,4 kg – Mattias Lehtsaar

+97 kg (vidutinio sunkumo) – Dovydas Šidlauskas

Tarp jauniausių sportininkų išsiskyrė Eljotas Zaremba, demonstruojantis itin aukštą meistriškumą ir nuosekliai siekiantis aukščiausių rezultatų.

Svorio kategorijoje +77 kg čempionu tapo raseiniškis Rokas Stoškus.

Tarp merginų jaunimo grupėje užtikrintai triumfavo klaipėdietė Paulina Jogminaitė.

Klubų įskaita

1. Pankratos“ (Vilnius) – pagrindinės Kauno r. čempionų taurės laimėtojai

2. „Grecicho Fight Team“ (Vilnius)

3. „Fighters House“ (Kaunas)

„Didelis dalyvių skaičius ir kelių kovų krūvis per vieną dieną padėjo išsiaiškinti stipriausius kovotojus, iš kurių formuosime Lietuvos rinktinę, vasarį ginsiančią šalies garbę Europos čempionate Serbijoje,“ – sakė LMMAF prezidentas Mindaugas Smirnovas.

Jis padėkojo visiems sportininkams, treneriams, teisėjams ir rėmėjams: Kauno r. savivaldybei, VDU ŽŪA, bei sporto klubo „Pantera“ nariams už salės paruošimą ir pagalbą organizuojant varžybas.

