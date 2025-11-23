UFC užkulisiuose įsiplieskė aistros: Garry ir Čimajevas susistumdė po turnyro Katare

Po turnyro I. Garry užkulisiuose sveikino Armaną Carukijaną ir jo komandos narius su pergale pagrindinėje vakaro kovoje prieš Daną Hookerį. Ten buvo ir Chamzatas Čimajevas, dirbęs A. Carukijano narvo kampe.
Airis palietė Ch. Čimajevo kaklą, o čečėnas keletą kartų patapšnojo airiui per nugarą. Tada tarp jų įsikišo apsaugos darbuotojas.
„Nagi, juk jis nesikaus prieš mane. Viskas jam gerai, jis – čempionas“, – sakė I. Garry apsaugos darbuotojui.
Tada I. Garry paklausė Ch. Čimajevo, kas jam negerai, o čečėną tas klausimas labai sunervino ir jis pastūmė airį.
„Aš tave išniekinsiu, kale“, – rėžė Ch. Čimajevas, o tuo metu kovotojus skirti puolė daugiau apsauginių.
„Elgiesi kaip mažvaikis – ne kaip čempionas. Tavo bičiulis ką tik pasiekė pergalę, negadink jam šios akimirkos. Armanai, sveikinimai“, – atsakė I. Garry.
Vėliau spaudos konferencijoje I. Garry šaipėsi iš Ch. Čimajevo: „Norite tiesos? Chamzatas pasielgė kaip tas, kuris turi mažą p***. Aš turiu pasauliui parodyti, kad esu kietas, o tu esi čempionas – visi ir taip žino, koks tu kietas. Jam reikėtų pradėti kontroliuoti savo pyktį. Vieną dieną aš jį pasigausiu“.
Tuo tarpu Ch. Čimajevui nepatiko tai, kaip I. Garry jį palietė.
„Tu negali trenkti kitam žmogui iš pasalų. Jis man trenkė į nugarą. Jei nori parodyti pagarbą, tai pagarbiai liesk kitą žmogų. Jis ten atėjo tik tam, kad sukurtų kažkokį skandalą. Jis bando būti naujuoju Conoru, bet juo niekada netaps. Garry – niekam tikęs kovotojas“, – sakė Ch. Čimajevas.
Khamzat Chimaev addresses his altercation with Ian Garry #UFCQatar— Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) November 22, 2025
“You know this guy, he trying to be Conor, but he’ll never be Conor” pic.twitter.com/9z5hT1s4DV
Ch. Čimajevas dėl pėdos traumos į UFC narvą turėtų grįžti tik kitų metų balandį.
