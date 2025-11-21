 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Hookeris: „Atstovauju sunkiai dirbantiems, o Carukijanas – tik išlepęs turtuolių vaikis“

2025-11-21 16:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-21 16:20

Jau šį šeštadienį Katare vyks UFC mišrių kovos menų (MMA) turnyras. Pagrindinėje vakaro kovoje Armėnijos atstovas Armanas Carukijanas (22-3) susitiks su Danu Hookeriu (24-12) iš Naujosios Zelandijos. Armėnas yra UFC lengvo svorio kategorijos reitingo lyderis ir tikisi gauti titulinę kovą. D. Hookeris reitinge rikiuojasi 6-as.

Danas Hookeris ir Armanas Carukijanas | „Stop“ kadras

Jau šį šeštadienį Katare vyks UFC mišrių kovos menų (MMA) turnyras. Pagrindinėje vakaro kovoje Armėnijos atstovas Armanas Carukijanas (22-3) susitiks su Danu Hookeriu (24-12) iš Naujosios Zelandijos. Armėnas yra UFC lengvo svorio kategorijos reitingo lyderis ir tikisi gauti titulinę kovą. D. Hookeris reitinge rikiuojasi 6-as.

REKLAMA
1

Prieš kurį laiką buvo pasklidę gandai, kad A. Carukijano tėvas Nairi statybų versle susikrovė 100 mln. JAV dolerių turtą. Pats A. Carukijanas apie tokius skaičius nekalba, bet tikina, jog pinigus gali leisti pernelyg nesukdamas galvos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nuo tada, kai jis atėjo į UFC, iš karto ėmė kalbėti nepagarbiai apie mane. Jis tik išlepęs turtuolių vaikis. Patys matėte, kaip jis atsisakė dalvyauti titulinėje kovoje paskutinę akimirką. Aš augau visai kitomis sąlygomis ir mano vertybės kitos. Aš daug kartų kritau ir daug kartų stojausi.

REKLAMA
REKLAMA

Aš atstovauju tuos, kurie sunkiai dirba, kad pasiektų savo svajones. Tuo tarpu Carukijanui viskas buvo atnešta ant lėkštutės: geriausi treneriai, geriausios salės, patogiausi skrydžiai ir pats lengviausias kelias“, – sakė D. Hookeris.

REKLAMA

Naujosios Zelandijos kovotojas pabrėžė, kad niekieno nesileis žeminamas: „Aš ne tas, kurį galėtum užgauliuoti ir nesulaukti jokio atsako. Jei tu 10 kartų mane įžeisi, aš visus 10 kartų pastovėsiu už save“.

„Žinau, kad varžovo stiprybė yra imtynės. Aš manau, kad šioje srityje esu stipriai patobulėjęs. Jei Armanas norės imtyniauti, tai tegul. Jis sako, kad imtyniaudamas mane nuvargins, o aš žinau, kad imtynės nuvargins mus abu. Esu išgyvenęs daug karų narve ir žinau, kaip tvarkytis su nuovargiu. Pats prašiau UFC kovų sudarinėtojų leisti man kautis su Armanu. Sakiau, kad noriu jį sudaužyti. Dabar turiu šansą įgyvendinti savo tikslą“, – pridėjo D. Hookeris.

UFC turnyrą iš Kataro šeštadienį nuo 20 val. tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų