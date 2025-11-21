Hookeris: „Atstovauju sunkiai dirbantiems, o Carukijanas – tik išlepęs turtuolių vaikis“

Prieš kurį laiką buvo pasklidę gandai, kad A. Carukijano tėvas Nairi statybų versle susikrovė 100 mln. JAV dolerių turtą. Pats A. Carukijanas apie tokius skaičius nekalba, bet tikina, jog pinigus gali leisti pernelyg nesukdamas galvos.
„Nuo tada, kai jis atėjo į UFC, iš karto ėmė kalbėti nepagarbiai apie mane. Jis tik išlepęs turtuolių vaikis. Patys matėte, kaip jis atsisakė dalvyauti titulinėje kovoje paskutinę akimirką. Aš augau visai kitomis sąlygomis ir mano vertybės kitos. Aš daug kartų kritau ir daug kartų stojausi.
Aš atstovauju tuos, kurie sunkiai dirba, kad pasiektų savo svajones. Tuo tarpu Carukijanui viskas buvo atnešta ant lėkštutės: geriausi treneriai, geriausios salės, patogiausi skrydžiai ir pats lengviausias kelias“, – sakė D. Hookeris.
Naujosios Zelandijos kovotojas pabrėžė, kad niekieno nesileis žeminamas: „Aš ne tas, kurį galėtum užgauliuoti ir nesulaukti jokio atsako. Jei tu 10 kartų mane įžeisi, aš visus 10 kartų pastovėsiu už save“.
„Žinau, kad varžovo stiprybė yra imtynės. Aš manau, kad šioje srityje esu stipriai patobulėjęs. Jei Armanas norės imtyniauti, tai tegul. Jis sako, kad imtyniaudamas mane nuvargins, o aš žinau, kad imtynės nuvargins mus abu. Esu išgyvenęs daug karų narve ir žinau, kaip tvarkytis su nuovargiu. Pats prašiau UFC kovų sudarinėtojų leisti man kautis su Armanu. Sakiau, kad noriu jį sudaužyti. Dabar turiu šansą įgyvendinti savo tikslą“, – pridėjo D. Hookeris.
UFC turnyrą iš Kataro šeštadienį nuo 20 val. tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!