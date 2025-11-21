White‘as apie incidentą su Ngannou: „Jis griebė man už marškinių ir mane pastūmė“

„Visi kovotojai, kurie pasirašo kontraktus su UFC, gauna prieigą prie „Performance Institute“ patalpų. Jie ten gali nemokamai pavalgyti, treniruotis ir t.t. Po vienos iš kovų Ngannou atėjo į mano kabinetą. Jis susinervino dėl to, kad negavo 50 tūkst. JAV dolerių premijos. Aš jam viską paaiškinau, pasakiau, kodėl kiti vyrukai gavo premijas, o jis ne. Pokalbis buvo baigtas, aš jau ruošiausi išeiti, o jis griebė man už marškinių ir mane pastūmė. Pasakiau jam – patrauk sumautas rankas nuo manęs! Tada ir supratau, koks žmogus jis yra iš tiesų.
Panaši situacija buvo ir su Hunteriu Campbellu (UFC kovų sudarinėtoju – aut. past.). Jie kažką kalbėjo, gal net apie tą pačią premiją. Po pokalbio Hunteris norėjo nueiti toliau, bet Francis jį sugriebė, patraukė atgal link savęs ir pasakė, kad pokalbis dar nebaigtas. Aš jums sakau – Francis nėra geras žmogus.
Pamenu, kaip prieš Ngannou kovą su Miočičiumi vyko spaudos konferencija. Ngannou ten labai pasitikėjo savo jėgomis ir po spaudos konferencijos sugriebė mane bei pasakė, kad po kovos su Miočičiumi privalėsiu jam užsakyti skrydį privačiu lėktuvu į Paryžių. Aš iš to tik pasijuokiau, o jis atsakė, kad nejuokauja. Pasakiau – gerai. Vėliau Miočičius jį išniekino ir daugiau ta tema nekalbėjome. Tiesą pasakius, po tos kovos man ir reikėjo jį atleisti“, – sakė D. White‘as.
F. Ngannou vėliau gavo šansą atsitiesti, ėmė dominuoti UFC narve ir 2021 m. po revanšo prieš Stipę Miočičių tapo čempionu.
„Kai pasakiau, kad noriu atleisti Francį, du kovų sudarinėtojai man pasakė, kad turėčiau persigalvoti. Aš jiems sakiau, kad Francis man jau parodė, koks yra iš tiesų. Jis nėra geras žmogus. Francs dažnai apsimeta, kad neva nesupranta anglų kalbos ir kad iš tiesų yra malonus vyrukas. Tai – melas. Viską jis supranta ir tiesiog yra blogas žmogus. Dabar su juo vargsta kitos organizacijos. Aš net neabejoju, kad PFL su arabais gailisi jam pasiūlę kontraktą“, – pridėjo D. White‘as.
