 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Chelsea“ neteko Cole`o Palmerio: komandos lyderis patyrė keistą traumą namuose ir praleis artimiausias rungtynes

2025-11-21 13:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-21 13:10

„Chelsea“ žaidėjas Cole`as Palmeris laikinai negalės padėti komandai po netikėto sužalojimo namuose.

Cole'as Palmeris | Scanpix nuotr.

„Chelsea“ žaidėjas Cole`as Palmeris laikinai negalės padėti komandai po netikėto sužalojimo namuose.

REKLAMA
0

Pasak klubo pranešimo, jis stuktelėjo koją į duris, dėl ko patyrė didelį skausmą ir patempimą, todėl nebus pasiruošęs rungtynėms prieš „Burnley“, „Barcelona“ ir „Arsenal“.

Teigiama, kad žaidėjo sveikata yra svarbiausias prioritetas, o jo reabilitacija vyksta prižiūrint specialistams. Klubas siekia išvengti sudėtingesnių komplikacijų, todėl neskubina gydymo proceso.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kol kas nėra tikslios datos, kada C. Palmeris galės sugrįžti į aikštę, tačiau klubo tikslas – kuo greičiau leisti jam prisijungti prie komandos žaidybinio ritmo.

Šį sezoną saugas dėl traumų sužaidė vos 4 rungtynes ir pelnė du įvarčius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų