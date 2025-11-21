„Chelsea“ neteko Cole`o Palmerio: komandos lyderis patyrė keistą traumą namuose ir praleis artimiausias rungtynes

Pasak klubo pranešimo, jis stuktelėjo koją į duris, dėl ko patyrė didelį skausmą ir patempimą, todėl nebus pasiruošęs rungtynėms prieš „Burnley“, „Barcelona“ ir „Arsenal“.
Teigiama, kad žaidėjo sveikata yra svarbiausias prioritetas, o jo reabilitacija vyksta prižiūrint specialistams. Klubas siekia išvengti sudėtingesnių komplikacijų, todėl neskubina gydymo proceso.
Kol kas nėra tikslios datos, kada C. Palmeris galės sugrįžti į aikštę, tačiau klubo tikslas – kuo greičiau leisti jam prisijungti prie komandos žaidybinio ritmo.
Šį sezoną saugas dėl traumų sužaidė vos 4 rungtynes ir pelnė du įvarčius.
