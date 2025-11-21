Eurolygos žvaigždės, kurių sėkminga karjera prasidėjo prisijungus sezono metu

Persikėlimai tarp Eurolygos klubų sezono metu yra pakankamai reti, todėl dažniausiai pildomasi krepšininkais, nerandančiais stabilaus vaidmens Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) arba aukštą žaidimo lygį rodančiais žaidėjais iš silpnesnių lygų. Jau ir šį sezoną galime matyti tokių pavyzdžių: ryškiausiai nuskambėjo Spencerio Dinwiddie (Miuncheno „Bayern“), Jaredo Butlerio (Belgrado „Crvena Zvezda“), Oleksejaus Leno (Madrido „Real“), Kennetho Farriedo (Atėnų „Panathinaikos“) pasirašymai.
Nors dažnai sezono metu prisijungusiems ir ypač Eurolygoje debiutuojantiems krepšininkams įsilieti sekasi sunkiau, kai kurios ryškios dabartinės lygos žvaigždės savo kelią pradėjo prisijungusios prie stipriausios senojo žemyno lygos jau įsibėgėjus sezonui.
Krepsinis.net siūlo prisiminti ryškiausius dabartinius Eurolygos krepšininkus, kurie atvyko į lygą jau prasidėjus sezonui. Apžvelgsime, kaip klostėsi jų karjera prieš tai, kokia buvo pradžia bei kaip vystėsi jų kelias stipriausioje senojo žemyno lygoje.
Mike‘as Jamesas
Rezultatyviausias visų laikų Eurolygos krepšininkas ir turbūt ryškiausia pastarojo dešimtmečio Eurolygos žvaigždė. Ši lyga be M.Jameso yra sunkiai įsivaizduojama. Veikiausiai jau mažai kas prisimena, kad M.Jamesas savo karjerą Eurolygoje pradėjo atvykęs sezono eigoje. 2014 metų gruodį amerikietis prisijungė prie tuometinės Vitorijos „Laboral Kutxa“ ekipos. Iki šio pasirašymo gynėjas Europoje buvo menkai žinomas vardas.
Po žaidimo NCAA, jis rungtyniavo ne pačiose stipriausiose Europos lygose: Kroatijos lygoje, Izraelio ir Italijos antrosiose lygose. Visur, kur žaidė, amerikietis išsiskyrė aukštu rezultatyvumu. 2014–2015 metų sezoną jis pradėjo Graikijos lygoje rungtyniaujančioje Rodo „Kolossos“ ekipoje, kur rinko 21 taško, 5,1 atkovoto kamuolio ir 3,4 rezultatyvaus perdavimo vidurkius. Įspūdingas žaidimas Graikijoje neliko nepastebėtas ir sezonui besiritant į antrą pusę M.Jamesas prisijungė prie „Laboral Kutxa“.
Daug laiko apsipratimui 188 cm ūgio gynėjui nereikėjo – jis iškart tapo vienu Vitorijos klubo lyderių. Debiutiniame sezone Eurolygoje jis rinko po 11,1 taško. Amerikietis liko Vitorijoje ir kitam sezonui bei toliau demonstravo solidų žaidimą bei svariai prisidėjo prie Vitorijos klubo patekimo į finalo ketvertą. Po sėkmingų sezonų „Laboral Kutxa“ M.Jamesas papildė Atėnų „Panathinaikos“ gretas. Ten jis vėlgi buvo vienas komandos vedlių. Solidūs sezonai Europoje patraukė ir komandų iš kitos Atlanto pusės dėmesį.
2017 metų vasarą M.Jamesas persikėlė į Fynikso „Suns“. Nors rodė solidžią statistiką, sezonui įpusėjus gynėjo ir „Suns“ keliai išsiskyrė. Po to M.Jamesas dar sužaidė ketverias rungtynes Naujojo Orleno „Pelicans“ gretose, tačiau ten nesužibėjo ir jau 2018 metų vasarį grįžo į „Panathinaikos“.
2018–2019 metų sezone gynėjas rungtyniavo Milano „EA7 Emporio Armani“, kur sužibo dar ryškiau ir susikūrė Eurolygos žvaigždės statusą. Tą sezoną jis buvo rezultatyviausias lygos krepšininkas. Vėliau gynėjas žibėjo Maskvos CSKA, trumpam buvo sugrįžęs į NBA ir nuo 2021 metų rungtyniauja Monako „ASMonaco“ kubo gretose.
Veikiausiai būtent su pastaruoju klubu ir tapatinsime amerikietį po jo karjeros pabaigos. Čia jis įrodė kritikams, kad gali būti stabiliai laiminčios komandos pagrindiniu vedliu. „AS Monaco“ su M.Jamesu yra viena sėkmingiausių pastarojo penkmečio komandų Eurolygoje.
M.Jamesas du kartus buvo išrinktas į geriausių Eurolygos sezono žaidėjų simbolinį penketą, iškovojo Alphonso Fordo apdovanojimą, tapo lygos MVP. Tačiau 35-erių krepšininkui vis dar trūksta svarbiausio trofėjaus – Eurolygos titulo. Arčiausiai jo amerikietis buvo praėjusį sezoną, kuomet su „AS Monaco“ finale nusileido Stambulo „Fenerbahče“. Nepaisant to, jau dabar M.Jamesas yra visiška Eurolygos legenda. Dar vienas pavyzdys, kokia sėkminga gali būti sezono metu atvykusio krepšininko karjera.
Kendrickas Nunnas
Ko gero pirmas variantas ateinantis į galvą Europos krepšinio sirgaliams, kuomet kalbama apie sėkmingus pasirašymus sezono metu. K.Nunnas prieš atvykstant į Europą spėjo apturėti solidžių sezonų NBA. Amerikietis neišgirdo savo pavardės 2018 metų NBA naujokų biržoje, bet ieškojo kitokių kelių į stipriausią pasaulio krepšinio lygą. 2018–2019 metų sezone gynėjas rungtyniavo „Golden State Warriors“ dukterinėje komandoje G lygoje, kur rinko solidžią statistiką ir sulaukė Majamio „Heat“ dėmesio. Floridos klubas sutartį su gynėju pasirašė 2019 metų balandį ir sekantį sezoną jis tapo pilnaverčiu NBA krepšininku.
Debiutinis sezonas „Heat“ buvo itin solidus: 15,3 taško, 3,3 rezultatyvaus perdavimo ir 2,7 atkovoto kamuolio. Naujokų biržoje nepašauktas gynėjas buvo per plauką nuo NBA metų naujoko apdovanojimo – šiuose rinkimuose jis nusileido tik Ja Morantui. Šis sezonas K.Nunnui buvo sėkmingas ne tik asmeniškai – „Heat“ pasiekė NBA finalą, kur teko pripažinti Los Andželo „Lakers“ pranašumą. Antrasis sezonas statistiškai 188 cm ūgio gynėjui vėlgi buvo solidus ir panašus į debiutinį. Tiesa, po 2020–2021 metų sezono K.Nunnas nepratęsė sutarties su „Heat“ ir tarpsezoniu pasirašė dvejų metų 10 milijonų JAV dolerių vertės kontraktą su „Lakers“.
Debiuto legendinėje ekipoje teko palaukti, kadangi K.Nunną visą sezoną kamavo traumos. Grįžęs po jų amerikietis nebeatrodė taip gerai, kaip žaisdamas Majamyje. Tiek atstovaudamas Los Andželo komandai, tiek vėliau, persikėlęs į Vašingtono „Wizards“, rinko apie 7 taškų vidurkį ir 2023–2024 metų sezoną pradėjo be komandos.
Taip ir nesulaukęs pasiūlymų iš NBA, K.Nunnas nusprendė keltis į Europą. 2023 metų spalio pabaigoje pranešta, kad gynėjas prisijungia prie Atėnų „Panathinaikos“. Startas Ergino Atamano treniruojamoje ekipoje nebuvo lengvas. Tą puikiai iliustruoja rungtynės prieš Kauno „Žalgirį“, kurios K.Nunnui buvo antrosios Eurolygoje. Tuomet gynėjas ant parketo praleido vos 5 minutes, per kurias pasižymėjo trimis pramestais metimais iš žaidimo, vienu atkovotu ir vienu perimtu kamuoliu. Tiesa, vėliau amerikietis kaip reikiant įsivažiavo ir jau sekančiose rungtynėse surinko 11 tašku, o jo forma vis gerėjo, kaip ir visas „Panathinaikos“ žaidimas.
Graikų grandas užėmė antrąją vietą reguliariajame sezone. Sunkioje penkerių rungtynių serijoje Atėnų klubas palaužė Tel Avivo „Maccabi“ ir, vedini įspūdingą seriją žaidusio K.Nunno, po 12 metų pertraukos pateko į finalinį ketvertą, kuriame tapo čempionais. Amerikietis buvo viena iš svarbiausių Eurolygos titulo grąžinimo į Atėnus detalių. Antrasis sezonas asmeniškai buvo dar įspūdingesnis – 20,1 taško, 18,7 naudingumo balų ir sezono MVP titulas. Tiesa, „Panathinaikos“ krito pusfinalyje. Nepaisant to, Europoje K.Nunnas tapo visiška žvaigžde ir yra vienas brangiausiai apmokamų lygos krepšininkų bei vienas iš lygos veidų. Be abejonės, tai vienas labiausiai pasiteisinusių pasirašymų sezono metu lygos istorijoje.
Walteris Tavaresas
Jeigu tai, kad K.Nunnas į Eurolygą atvyko jau prasidėjus sezonui, atsimena dauguma Eurolygos gerbėjų, tai apie W.Tavareso prisijungimą prie Madrido „Real“ pamiršo tikrai ne vienas. Atrodo, kad aukštaūgis iš Žaliojo Kyšulio Madride rungtyniauja jau visą amžinybę. Tačiau savo karjeros pradžioje W.Tavaresas stengėsi įsitvirtinti NBA. Las Palmo „Gran Canaria“ krepšinio akademijoje augęs vidurio puolėjas, išgirdo savo pavardę 2014 metų NBA naujokų biržoje. Vis tik dar sezoną W.Tavaresas praleido Las Palme, kur Europos taurėje rinko 9 taškų, 7,7 atkovotų kamuolių ir 15,9 naudingumo balų vidurkius.
Po solidaus sezono aukštaūgis persikėlė į komandą, kuri jį ir buvo pašaukusi – Atlantos „Hawks“. Tiesa, pritapti buvo sunku ir W.Tavaresas didžiąją dalį sezono praleido migruodamas tarp dukterinės lygos komandų. Tuo tarpu NBA debiutiniame sezone tesužaidė 11 rungtynių, per kurias rinko 2,3 taško ir atkovodavo po 1,9 kamuolio. Prasidėjus antrajam W.Tavareso – 2016–2017 metų NBA sezonui, „Hawks“ įspūdingų fizinių duomenų vidurio puolėją atleido. Jis toliau rungtyniavo dukterinėje lygoje, o sezono gale prisijungė prie Klyvlendo „Cavaliers“, kur tesužaidė vienerias rungtynes, kadangi susilaužė ranką. 2017–2018 metų sezoną jis pradėjo toje pačioje dukterinėje lygoje, tačiau neilgai trukus, nusprendė grįžti į Europą.
2017 metų lapkričio pradžioje W.Tavaresas persikėlė į Madrido „Real“ sustiprindamas ir taip galingai atrodžiusį karališkąjį klubą. Vidurio puolėjas iš karto solidžiai įsiliejo į komandos žaidimą ir pakankamai svariai prisidėjo prie iškovoto Eurolygos čempionų titulo. Pirmajame sezone Eurolygoje W.Tavaresas buvo naudingas: 6,5 taško, 5,3 atkovoto kamuolio, 1,5 bloko ir 11,4 naudingumo balo.
Vėliau W.Tavaresas buvo dar solidesnis ir įsitvirtino kaip pagrindinis „Real“ vidurio puolėjas. Statistiškai sėkmingiausias jam buvo 2020–2021 metų sezonas, kuomet žaidėjas iš Žaliojo Kyšulio pelnydavo po 11,4 taško, atkovodavo 8 kamuolius, blokuodavo po 1,8 metimo ir rinko 18,1 naudingumo balo vidurkį. 2023 metais W.Tavaresas Kaune vykusiame finalo ketverte antrąkart tapo Eurolygos čempionu ir pelnė finalo ketverto MVP titulą.
Be jau minėtų apdovanojimų per karjerą Eurolygoje jis susižėrė ir daug kitų asmeninių titulų: tris kartus išrinktas į simbolinį geriausių sezono žaidėjų penketą, tris kartus laimėjo geriausiai besiginančio žaidėjo apdovanojimą, taip pat yra daugiausiai blokų lygos istorijoje užfiksavęs krepšininkas. Pergalės lydėjo ir komandą: 33-ejų metų centras „Real“ žaidžia jau devintą sezoną, o per visą šį laikotarpį Madrido klubas praleido tik du finalo ketvertus. W.Tavaresą jau dabar galima vadinti visiška legenda ir minėti prie geriausių visų laikų Eurolygos vidurio puolėjų bei, žinoma, laikyti vienu labiausiai pasiteisinusių vidurio sezono pasirašymų, garantavusių „Real“ ilgalaikę sėkmę ir ramybę dėl vidurio puolėjo pozicijos.
Chima Moneke
Iš Nigerijos kilęs Ch.Moneke yra vienas geriausių ketvirtosios pozicijos žaidėjų Eurolygoje pastaraisiais metais. Po žaidimo NCAA 198 cm ūgio krepšininkas pradėjo savo profesionalo karjerą Europoje. Pirmuosius du sezonus Europoje jis praleido antrojoje Prancūzijos lygoje. Solidūs skaičiai antrojoje lygoje patraukė aukščiausios lygos dėmesį ir 2020–2021 puolėjas rungtyniavo Orleano „Loiret Basket“, tuo metu žaidusioje stipriausioje Prancūzijos lygoje. Universalus puolėjas patraukė Manresos BAXI klubo dėmesį ir 2021–2022 sezoną debiutavo Europiniame turnyre – FIBA Čempionų lygoje. BAXI, vedina itin solidaus Ch.Monekes, rungtyniavo šio turnyro finale. Pats puolėjas rodė itin solidžią statistiką tiek FIBA Čempionų lygoje, tiek Ispanijos lygoje. Jis tapo Čempionų lygos MVP, o Ispanijoje rinko 14,8 taško, 8,4 atkovoto kamuolio ir 19,2 naudingumo balo vidurkį.
Toks žaidimas patraukė NBA dėmesį ir Ch.Moneke persikėlė į Sakramento „Kings“. Tiesa, teko daugiau laiko praleisti G lygoje. Sausį krepšininkas iš „Kings“ buvo atleistas ir sulaukė Eurolygos klubų dėmesio.
Neilgai trukus, puolėjas prisijungė prie „AS Monaco“. Eurolygoje įsitvirtinti Ch.Monekei taip pat sekėsi sunkiau – per 16 sužaistų rungtynių Monako klube, jis pelnydavo po 3,9 taško ir atkovodavo po 3,1 kamuolio.
Po sezono Nigerijos ir Australijos pilietybes turintis krepšininkas prisijungė prie kito Eurolygos klubo – Vitorijos „Baskonia“. Vitorijoje jis tapo vienu klubo lyderių ir 2023–2024 metų sezoną Eurolygoje rinkdavo po 13,6 taško, 3,1 atkovoto kamuolio ir 16,1 naudingumo balo. Šis sezonas įtvirtino Ch.Monekės, kaip vieno geriausių Europoje rungtyniaujančių sunkiojo krašto puolėjo pozicijos krepšininkų. Po dvejų praleistų sezonų Vitorijoje, dabar Ch.Moneke yra vienas iš Belgrado „Crvena Zvezda“ ekipos lyderių. Į „AS Monaco“ sezono metu atvykęs puolėjas, pastarajame klube nežibėjo, tačiau tai davė pradžią solidžiai karjerai stipriausioje senojo žemyno lygoje.
Shaquile‘as McKissicas
Šiame žvaigždžių sąraše Sh.McKissicas kiek nublanksta. Tačiau tai yra itin solidus rotacijos žaidėjas vienoje stabiliausių Eurolygos pastarojo meto komandų. Amerikietis profesionalo karjerą pradėjo žaisdamas Italijos ir Turkijos lygose. Rezultatyvus ir naudingas žaidimas šiose pirmenybėse patraukė Europos taurėje rungtyniavusios „Gran Canaria“ komandos dėmesį. Tiesa, šiame klube smarkiau sužibėti nepavyko ir Sh.McKissicas dar sezono metu persikėlė į Saratovo „Avtodor“. 2018–2019 metų sezone amerikietis grįžo į Turkijos lygą ir rungtyniavo Gaziantepo „Gaziantep“. Po ne pačio sėkmingiausio praėjusio sezono Ispanijoje ir Rusijoje, čia gynėjas sugebėjo reabilituotis ir vėl rodė solidų žaidimą. Tai patraukė vieno iš stipriausių Turkijos klubų – Stambulo „Bešiktaš“ dėmesį. 2019–2020 metų sezoną FIBA čempionų lygoje jis pelnydavo po 16,6 taško, atkovodavo po 4 kamuolius ir rinkdavo po 15,9 naudingumo balo.
Nenuostabu, kad toks žaidimas patraukė Eurolygos klubų dėmesį. Prieš pat pandemiją – 2020 metų vasarį – 196 cm ūgio krepšininkas persikėlė į Pirėjo „Olympiacos“. Per trejas rungtynes iki sezono sustabdymo, jis spėjo neblogai užsirekomenduoti. Sh.McKissicas Graikijos grandų klube rungtyniauja iki šiol. Nors ir, toli gražu, nėra svarbiausias „Olympiacos“ krepšininkas, bet Pirėjo klubas be jo – jau yra sunkiai įsivaizduojamas.
Jis yra stabilus trenerio Georgios Bartzoko rotacijos žaidėjas, priimantis savo vaidmenį ir įnešantis energijos kylant nuo atsarginių žaidėjų suolelio. „Olympiakos“ jau ketverius metus iš eilės rungtyniauja finalo ketverte, tačiau titulo prigriebti niekaip nepavyksta. Galbūt būtent šis sezonas „Olympiacos“ ir į klubą dar 2020 žiemą atvykusiam 34-erių Sh.McKissicui bus sėkmingas.
Autorius: Tadas Pašiušis
