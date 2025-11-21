Kurtinaitis įvertino „Alytaus“ komandą: „Turnyro lentelė neatspindi tikrojo jų pajėgumo“

Rungtynes taip pat kviečiama sekti ir internetu: https://bit.ly/4pocT6b
Turnyro lentelėje Kauno rajono „Omega-Tauras-LSU“ žengia 6-oje vietoje ir yra suklupusi dukart iš eilės. Tuo tarpu paskutinėje 17-oje pozicijoje esantys alytiškiai su 7 pralaimėjimais paeiliui fiksuoja ilgiausią nesėkmių seriją šį sezoną.
„Turime kelių pralaimėjimų seriją, tad tikiuosi tinkamos žaidėjų reakcijos. Nors Alytaus ekipa yra paskutinėje turnyrinės lentelės vietoje, pastaruoju metu jie demonstruoja tikrai gerą žaidimą – turnyro lentelė neatspindi tikrojo jų pajėgumo. Rytoj tikiuosi gražių rungtynių“, – sako „Omega-Tauras-LSU“ vyriausiasis treneris G. Kurtinaitis.
„Omega-Tauras-LSU“ yra geriausiai dėl kamuolių puolime kovojanti ekipa (vid. 14,7 kamuolio) ir geriausia pagal perimtus kamuolius (9,7).
Komandos lyderis – Šarūnas Vasiliauskas. 36-erių įžaidėjo rodikliai per 28,5 minutės siekia 17,5 taško, 3 sugriebtų kamuolių, 6,5 rezultatyvaus perdavimo ir 19,9 efektyvumo balo.
O alytiškių gretas šią savaitę papildė Nathanas Scottas. Debiutinėse rungtynėse prieš „Telšius“ jis užfiksavo dvigubą dublį – 15 taškų, 10 atkovotų kamuolių ir 22 naudingumo balus.
G. Kurtinaičio auklėtiniai lygoje yra antri tiek pagal rezultatyvumą (vid. 91,1 taško), tiek pagal praleidžiamus taškus (vid 88,8 taško). Tuo tarpu „Alytus“ pagal renkamus taškus yra penkioliktas (vid. 78,8 taško), pagal gynybą – aštuntas (vid. 84,2 taško).
Abi komandos per susitikimą vidutiniškai išmeta po 26 tritaškius ir realizuoja juos beveik identiškais procentais. „Alytaus“ krepšininkai pataiko 33,8 proc. mėginimų, o Kauno rajono ekipa tai daro 32,8 proc. tikslumu.
