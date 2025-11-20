 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Paskutinės sekundės baudų metimai nulėmė Pascualio sugrįžimo rungtynes

2025-11-20 21:23 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-20 21:23

Eurolygos mačas Turkijoje pažymėtas įtempta kova ir Xavi Pascualio sugrįžimu prie Barselonos „Barcelona“ (7/5) šturvalo.

I.Cordinier išplėšė pergalę

Eurolygos mačas Turkijoje pažymėtas įtempta kova ir Xavi Pascualio sugrįžimu prie Barselonos „Barcelona" (7/5) šturvalo.

1

Persitvarkęs Ispanijos klubas išvykoje 73:74 (19:18, 27:17, 9:23, 18:16) krito prieš Stambulo „Anadolu Efes“ (5/7).

Po lygaus pirmojo kėlinio į priekį truktelėjo katalonai, Willy Hernangomezo dvitaškiu su pražanga atsiplėšę 36:26. Vėliau jų pranašumas buvo pasiekęs ir 13 taškų, bet prieš pat ilgąją pertrauką pasižymėjo pavyko Isaia Cordinier (46:35).

Trečiąjį ketvirtį daug sėkmingiau pradėjo „Anadolu Efes“, atkarpa 19:2 perėmę mačo kontrolę (54:50). Spurtui nutrūkus mačas vėl virto lygia kova – ketvirtojo kėlinio viduryje komandas skyrė tik taškas (63:64).

Rezultatui tapus lygiu Stambulo klubas suklydo, o svečius į priekį išvedė Tomašo Satoransky tritaškis – 73:70. Bryce’as Dessertas baudų metimais sumažino skirtumą iki minimalaus, o dar vienas T.Satoransky bandymas iš toli tikslo nepasiekė.

Tiksint paskutinėms sekundėms I.Cordinier neužbaigė prasiveržimo pirmuoju bandymu, bet atkovojo kamuolį puolime ir išprovokavo pražangą. Prancūzas baudų metimais persvėrė rezultatą, o svečiai per likusias 0,3 sekundės neišsigelbėjo.

Abi komandos prastai metė tritaškius (5/19, 26 procentai prieš 7/32, 22 procentus), o nugalėtojai dvigubai dažniau klydo (17:8), bet uždirbo beveik trigubai daugiau baudų metimų (23/30 prieš 10/11).

Universalų pasirodymą surengė Nickas Weileris-Babbas – 35 minutės, 12 taškų (1/1 dvitaškio, 3/6 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 6 atkovoti ir 4 prarasti kamuoliai, 8 rezultatyvūs perdavimai, 3 pražangos bei 19 naudingumo balų.

Barselonos klubui po beveik dešimtmečio pertraukos vadovavo X.Pascualis. 2016-aisiais gimtinę palikęs specialistas dvejus metus braižė Atėnų „Panathinaikos“ derinus, o pastarąjį penkmetį praleido okupantų šalyje.

Naujojo stratego rotacijoje gerokai sumažėjo Willo Clyburno vaidmuo. Sezoną 14,1 taško vidurkiu pradėjęs veteranas šįkart per 16 minučių sukrapštė 3 taškus ir visą ketvirtąjį kėlinį praleido ant suolo.

Rungtynėms kartu su Ilija Beloševičiumi ir Vasiliu Pitsilku teisėjavo lietuvis Saulius Račys.

Kitą savaitę „Anadolu Efes“ viešės Monake, o „Barcelona“ savo arenoje priims Vilerbano ASVEL (3/9).

„Anadolu Efes“: Isaia Cordinier 14 (8/8 baud. met.), Jordanas Loydas (5 atk. kam., 1/6 tritaškių) ir Ercanas Osmani (6 atk. kam., 5 klaidos) po 13, Bryce'as Dessertas ir Nickas Weileris-Babbas (6 atk. kam., 8 rez. perd., 3/6 tritaškių, 4 klaidos) po 12.

„Barcelona“: Janas Vesely 16 (7/11 dvitaškių, 8 atk. kam.), Willy Hernangomezas 10 (4/5 dvitaškių, 5 atk. kam.), Nicolas Laprovittola 9 (1/6 tritaškių, 4 rez. perd.), Tomašas Satoransky 8 (5 rez. perd., 2/6 tritaškių).

