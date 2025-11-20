Aštuoniese kovojusi Marijampolės ekipa nugalėjo vicečempionus

Lygos čempionai turnyro lentelėje rikiuojasi antroje pozicijoje, alytiškiai – paskutinėje septynioliktoje.
Nors po trijų kėlinių žemaičiai užtikrintai kontroliavo mačą (64:55), lemiamoje atkarpoje šeimininkai užkūrė tikrą pirtį.
Likus 80 sekundžių iki finalinės sirenos alytiškiams, po 8:0 spurto, pavyko nubraukti deficitą iki vieno metimo (78:81). Po to Ignas Razutis smeigė dvitaškį (83:78), o Augustinas Venckus vėl atsakė tolimu metimu – 81:83.
Kitoje aikštės pusėje Ovidijaus Kaminskio bandymas nepasiekė tikslo ir vėl iniciatyvos ėmęsis Venckus privertė varžovus pažeisti taisykles švieslentėje degant 2,5 sekundės.
Visgi prie baudų metimų linijos stojęs gynėjas prametė abi baudas ir S.Buškevico auklėtiniai šventė dramatišką pergalę.
Žemaičius į pergalę vedė rikiuotę grįžę Martynas Gecevičius ir O.Kaminskis. M.Gecevičius per 32 minutes pelnė 18 taškų (5/13 trit.), sučiupo 3 kamuolius, išdalino 4 rezultatyvius perdavimus bei sugeneravo 19 efektyvumo balų. „Telšių“ kapitonas pridėjo 12 taškų ir 15 balų.
Naudingiausią sezono pasirodymą surengė Vilius Pocius, kurio kraityje per 33 minutes buvo 14 taškų (5/6 dvit., 1/1 trit., 1/2 baud.), 8 atšokę ir 2 perimti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai bei 21 naudingumo balas.
Alytiškiams pergalės neatnešė naudingiausias A.Venckaus sezono šou. Vilnietis per 34 minutes sumetė 28 taškus (4/8 dvit., 5/8 trit., 5/7 baud.), sučiupo 2 ir pavogė 2 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 7 pražangas bei sugeneravo 31 naudingumo balą.
Šeimininkai žaidė be De Angelo Stewarto, telšiškiai – be Arūno Rimkaus.
„Alytus“: Augustinas Venckus 28 (4/8 dvit., 5/8 trit., 5/7 baud., 6 rez. perd., 31 naud.), Nathanas Scottas 15 (5/5 dvit., 1/5 trit., 10 atk. kam.), Dmytro Tykhonovas 12 (6/7 dvit.).
„Telšiai“: Martynas Gecevičius 18 (5/13 trit., 4 rez. perd.), Vilius Pocius 14 (5/6 dvit., 8 atk. kam.), Ovidijus Kaminskis 12 (6/7 dvit.), Tomas Balčiūnas 10 (5/9 dvit.), Ignas Razutis 9 (9 atk. kam., 7 rez. perd.), Deividas Rasys 8 (2/4 trit.).
Šilutės ekipos pergalė pagardinta gynėjo rekordu
Legionierių vedama „Šilutė-PDS.lt“ (6/7) pasiekė pergalę NKL mače. Šilutiškiai namie 83:77 (18:19, 23:19, 21:15, 21:24) nugalėjo Klaipėdos „Neptūną-Akvaservis“ (6/7).
Neeiline statistikos eilute pasižymėjo Šilutės komandos amerikietis J'Vonas Mccormickas, kuris per 30,5 minutės surinko 7 taškus (2/5 dvit., 1/5 trit.), 11 atkovotų kamuolių, 7 rezultatyvius perdavimus ir 15 naudingumo balų.
183 cm ūgio gynėjas pagerino asmeninį sezono atkovotų kamuolių rekordą. Tai buvo jo penktosios rungtynės NKL čempionate.
Taip pat Šilutės komandai Norbertas Giga per 31 minutę pelnė 15 taškų (4/7 dvit., 1/2 trit., 4/4 baudų), atkovojo 8 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 18 naudingumo balų.
„Šilutė-PDS.lt“ užtikrintai laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių (51:35), o antraisiais šansais pelnė 15 taškų.
Klaipėdos ekipos gretose labiausiai išsiskyrė Ernestas Jonkus, kurio sąskaitoje per 27 minutes buvo 20 taškų (6/9 dvit., 2/4 trit., 2/3 baudų), 3 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai bei 25 naudingumo balai.
„Šilutė-PDS.lt“: Devinas Hutchinsonas (5/7 dvit.) ir Frederickas Gatesas (7/12 dvit., 8 atk. kam.) po 16, Norbertas Giga 15 (4/7 dvit., 8 atk. kam., 5 kld.), Nojus Jankūnas 13 (4/12 dvit., 8 atk. kam.), Lukas Kazlauskas 8, J'Vonas McCormickas 7 (1/5 trit., 11 atk. kam., 7 rez. perd.).
„Neptūnas-Akvaservis“: Ernestas Jonkus 20 (6/9 dvit., 2/4 trit., 5 rez. perd., 25 naud.), Rytis Šakaitis 18 (4/4 dvit., 2/5 trit.), Kristupas Leščiauskas 9 (3/10 trit.), Klaidas Metrikis (1/5 trit.) ir Simas Šarakauskas (2/4 trit.) po 7.
Aštuoniese žaidę marijampoliečiai triumfavo vicečempionų teritorijoje
Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ (9/3) pratęsė NKL vicečempionų pergalių sausrą. Mariaus Ūso auklėtiniai svečiuose 88:84 (25:26, 22:14, 18:24, 23:20) po atkaklios kovos įveikė Vilkaviškio „Perlas Go“ (6/7) krepšininkus, kuriems tai buvo šešta nesėkmė paeiliui.
Marijampoliečiai pakilo į antrąją vietą turnyro lentelėje, Vilkaviškio ekipa smuktelėjo į devintąją.
Įtemptame mūšyje viskas sprendėsi lemiamoje rungtynių atkarpoje. Likus 4,5 minutės svečius į priekį tolimu dūriu išvedė Tautvydas Kliučinykas (73:70). Kiek vėliau tritaškį pridėjo Domantas Vilys, o Ernestas Jaškus – dėjimą į krepšį (80:72).
Švieslentėje degant 100 sekundžių vicečempionai sumažino deficitą (78:82), bet tuoj pat į savo krepšį gavo dar vieną D.Vilio tritaškį (85:78).
Likus 7 paskutinėms sekundėms Gabrielis Quillanas nubraukė deficitą iki vieno metimo (84:87), bet D.Vilio baudos metimas galiausiai įtvirtino marijampoliečių pergalę – 88:84.
Nugalėtojų gretose dvigubą dublį užfiksavo Matas Jucikas, kurio sąskaitoje per 32 minutes buvo 19 taškų (7/9 dvit., 0/1 trit., 5/9 baud.), 10 atkovotų kamuolių bei 24 naudingumo balai.
Rezultatyviau už aukštaūgį žaidė D.Vilys, per 28 minutes sumetęs 22 taškus (1/1 dvit., 4/9 trit.). Jis taip pat sugriebė 2 kamuolius, įsirašė 6 rezultatyvius perdavimus bei sukaupė 22 balus.
Vilkaviškio ekipos kapitonas Mantvydas Žukauskas per 35 minutes pelnė 16 taškų (5/8 dvit., 2/3 trit., 0/2 baud.), atkovojo 10 kamuolių, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir sugeneravo 24 naudingumo balus.
„Perlas Go“ gretose debiutavęs Kristupas Smirnovas pasižymėjo su 13 taškų ir 14 efektyvumo balų.
Šioje akistatoje arijampoliečiams nepadėjo Aurelijus Pukelis, Marijus Užupis ir Augustas Navickas.
„Perlas Go“: Theodore'as Gadsdenas 18 (5/10 dvit., 2/4 trit., 5 atk. kam.), Mantvydas Žukauskas 16 (5/8 dvit., 2/3 trit., 10 atk. kam., 4 rez. perd.), Kristupas Smirnovas 13 (4/7 dvit., 1/6 trit.), Gabrielis Quillanas 12 (5/6 dvit.), Titas Pažarauskas 10 (5 atk. kam.), Žygimantas Skučas 9 (3/8 dvit., 8 atk. kam., 5 kld.).
„Sūduva-Mantinga“: Domantas Vilys 22 (4/9 trit., 8/11 baud., 6 rez. perd.), Matas Jucikas 19 (7/9 dvit., 5/9 baud., 10 atk. kam.), Ernestas Jaškus 12 (5/6 dvit., 7 atk. kam., 3 per. kam.), Ignas Labutis (1/9 dvit., 3/4 trit.) ir Martynas Zigmantavičius (5/8 baud.) po 11, Tautvydas Kliučinykas 7 (6 rez. perd.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!