 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniuje negalėjo nusileisti iš Briuselio skridę Budrys ir Kubilius: Baltarusija tęsia hibridinius išpuolius

2025-11-20 21:09 / šaltinis: BNS
2025-11-20 21:09

 Iš Baltarusijos leidžiamiems kontrabandiniams balionams ketvirtadienio vakarą laikinai sutrikdžius Vilniaus oro uosto veiklą, jame numatytu laiku negalėjo nutūpti lėktuvas, kuriuo iš Briuselio skrido Lietuvos diplomatijos vadovas ir eurokomisaras.

Budrys apie Lietuvos reakciją, Trumpui reiškiant pretenzijas į Grenlandiją: esame tarptautinės teisės ir principų pusėje

 Iš Baltarusijos leidžiamiems kontrabandiniams balionams ketvirtadienio vakarą laikinai sutrikdžius Vilniaus oro uosto veiklą, jame numatytu laiku negalėjo nutūpti lėktuvas, kuriuo iš Briuselio skrido Lietuvos diplomatijos vadovas ir eurokomisaras.

REKLAMA
5

„Lėktuvas, kuriuo šįvakar skridome su eurokomisaru Andriumi Kubiliumi grįždami iš Briuselio, turėjo sunkumų pasiekdamas Vilniaus oro uostą dėl iš Baltarusijos atskridusių kontrabandinių balionų, kurie kelia grėsmę civilinės aviacijos saugumui“, – socialiniame tinkle „X“ ketvirtadienį pranešė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo teigimu, taip Baltarusija tęsia hibridinius išpuolius prieš Lietuvą ir Europos Sąjungą (ES), dar labiau eskaluodama situaciją.

REKLAMA
REKLAMA

„ES žinia Aliaksandro Lukašenkos režimui turi būti aiški: hibridiniai išpuoliai prieš ES valstybes nares nebus toleruojami ir sukels tiesioginį bei skausmingą atsaką – griežtesnes sankcijas. Kuo greičiau jos bus įgyvendintos, tuo geriau“, – pabrėžė K. Budrys.

REKLAMA

Jis Briuselyje ketvirtadienį dalyvavo ES užsienio reikalų ministrų tarybos posėdyje.

Savo ruožtu, premjerės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas žiniasklaidai perduotame komentare nurodė, kad Baltarusijos režimas tęsia desperatiškus veiksmus.

„Baltarusijos režimas toliau imasi desperatiškų veiksmų, laiko Lietuvos vežėjus įkaitais ir bando kelti grėsmę mūsų civilinei saugai – šioms primityvioms spaudimo priemonėms Lietuva nepasiduos“, – sakė patarėjas.

REKLAMA
REKLAMA

„Jei tokio pobūdžio hibridinės atakos kartosis, visi pasienio kontrolės punktai gali būti vėl uždaryti. Visa atsakomybė dėl grėsmių civilinei aviacijai ir įkaitais laikomo vežėjų turto tenka Baltarusijos režimui“, – pridūrė I. A. Dobrovolskas.

Pasak jo, Lietuva palaiko nuolatinį ryšį su tarptautiniais partneriais ir juos nuosekliai informuoja apie situaciją.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Iš savo pusės aktyviai dirbame, kad Baltarusijai būtų dar labiau sugriežtintos sankcijos“, – nurodė premjerės patarėjas.

BNS rašė, kad dėl įtariamų kontrabandinių balionų, galimai paleistų iš Baltarusijos, ketvirtadienio vakarą daugiau nei valandai buvo uždarytas Vilniaus oro uostas.

Tai yra dar vienas oro uostų veiklos sutrikdymas pastarąjį mėnesį dėl šių iš Baltarusijos leidžiamų balionų su nelegaliais rūkalais. Spalį keliskart sustabdytas Vilniaus ir Kauno oro uostų darbas, paveikiant apie 150 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.

REKLAMA

Lietuvos vadovai yra sakę, kad ši kontrabanda organizuojama ne be Baltarusijos prezidento A. Lukašenkos režimo žinios.

Nors Lietuva anksčiau nei planavo nuo ketvirtadienio atvėrė dėl grėsmės civilinei aviacijai uždarytą sieną su Baltarusija, ši kol kas neleidžia išvykti lietuviškiems vilkikams, reikalaudama Užsienio reikalų ministerijų lygio susitikimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų