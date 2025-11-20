Naglis Šulija įspėja – pasisaugokite šio orų reiškinio: užklups netrukus

Lietuvoje nusistovėjo nelabai šilti, tačiau ir ne šalti orai. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus nuo 1 laipsnio šalčio iki 1 šilumos, o netoli jūros bus 2 – 4 laipsniai šilumos; dieną oras šils iki 2 – 4, prie pat jūros 6 – 7 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, rytoj orai bus įprasti. Jie bus debesuoti, prašviesėjimų gali būti, bet mažai. Naktį negausių mišrių kritulių bus bene visur, dieną – tiktai kai kur. Plikledžio saugotis reikės“ , – įspėja N. Šulija.
Pirmasis sniegas Lietuvoje 2025-11-17(33 nuotr.)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
Naktį bus nuo 1 šalčio iki 1, prie jūros iki 4 šilumos, dieną šils iki 2 – 4, prie jūros 7 laipsnių šilumos.
Savaitgalio orai
O šeštadienio naktis bus debesuota, diena – šviesi, gal net saulėta, bet kritulių bus šalies vakaruose. Žemiausia temperatūra naktį bus 1 – 3 laipsniai šalčio, kai kur iki 1, prie jūros 2 – 4 laipsnių šilumos, dieną oras šils iki 2 – 4, prie jūros 7 laipsnių šilumos.
Santykinai neblogi, netgi šviesūs orai vyraus ir sekmadienį. Kritulių jei ir bus, tai labai nedaug. Naktį vėl 1 – 3 laipsniai šalčio, prie jūros iki 4 šilumos, dieną 0 – 2, prie jūros iki 6 laipsnių šilumos.
„Ką gi, kol kas gamtoje bus tai, ką meteorologai vadina priešžiemiu. Tai jau tikrai nebe ruduo, bet ir tikrai dar ne žiema“, – nurodo N. Šulija.
REKLAMA