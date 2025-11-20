 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naglis Šulija įspėja – pasisaugokite šio orų reiškinio: užklups netrukus

2025-11-20 17:55 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 17:55

Lietuvoje šiandien buvo debesuoti, kai kur su nedideliais pragiedruliais orai. Artimiausią naktį per Lietuvą nukeliaus negausių kritulių debesys. Jiems pasibaigus, kai kur giedrės. Dieną vyraus debesuoti orai, pragiedrulių bus, bet mažai. Kai kur šalies vakaruose bus ir negausių kritulių, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

Lietuvoje nusistovėjo nelabai šilti, tačiau ir ne šalti orai. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus nuo 1 laipsnio šalčio iki 1 šilumos, o netoli jūros bus 2 – 4 laipsniai šilumos; dieną oras šils iki 2 – 4, prie pat jūros 6 – 7 laipsnių šilumos.

0

Lietuvoje nusistovėjo nelabai šilti, tačiau ir ne šalti orai. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus nuo 1 laipsnio šalčio iki 1 šilumos, o netoli jūros bus 2 – 4 laipsniai šilumos; dieną oras šils iki 2 – 4, prie pat jūros 6 – 7 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kitaip tariant, rytoj orai bus įprasti. Jie bus debesuoti, prašviesėjimų gali būti, bet mažai. Naktį negausių mišrių kritulių bus bene visur, dieną – tiktai kai kur. Plikledžio saugotis reikės“ , – įspėja N. Šulija.

Naktį bus nuo 1 šalčio iki 1, prie jūros iki 4 šilumos, dieną šils iki 2 – 4, prie jūros 7 laipsnių šilumos.

Savaitgalio orai

O šeštadienio naktis bus debesuota, diena – šviesi, gal net saulėta, bet kritulių bus šalies vakaruose. Žemiausia temperatūra naktį bus 1 – 3 laipsniai šalčio, kai kur iki 1, prie jūros 2 – 4 laipsnių šilumos, dieną oras šils iki 2 – 4, prie jūros 7 laipsnių šilumos.

Santykinai neblogi, netgi šviesūs orai vyraus ir sekmadienį. Kritulių jei ir bus, tai labai nedaug. Naktį vėl 1 – 3 laipsniai šalčio, prie jūros iki 4 šilumos, dieną 0 – 2, prie jūros iki 6 laipsnių šilumos.

„Ką gi, kol kas gamtoje bus tai, ką meteorologai vadina priešžiemiu. Tai jau tikrai nebe ruduo, bet ir tikrai dar ne žiema“, – nurodo N. Šulija.

