Naglis Šulija apie savaitgalio orus: įvardijo, kokių snaigių sulauksime

Artimiausią parą Lietuvos link plauks oras iš šiaurės. Žinoma, šiltas jis nebus. Žemiausia temperatūra paryčiais bus 1–3 laipsniai šilumos, šalies šiaurėje iki 2 šalčio, dieną nepaisant saulės pastangų oras sušils iki 4–6 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, bus gražu, tik nešilta“, – sako sinoptikas Naglis Šulija. Naktį ilgokai lis arba lynos šalies pietuose, kitur debesys sklaidysis, diena šviesi ir su saule visur. Bus ramu, dėl to tikrai jauku. Naktį atvės iki 1–3 laipsnių šilumos, šalies šiaurėje iki 2 šalčio, dieną šils iki 4–6 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktis menkai debesuota, be kritulių, o dieną apsiniauks ir vietomis palis arba kris šlapias sniegas. Negausus, bet vis dėlto. Naktį vyraus 1–3, kai kur iki 5 laipsnių šalčio, įdienojus vyraus 2–4 laipsniai šilumos.
Pirmadienio naktį daug kur, dieną vietomis bus kritulių – ir negausaus lietaus ir šlapio sniego. Naktį vėl atvės iki 1–3 laipsnių šilumos, vietomis iki 2 šalčio, dieną vyraus 1–3, šalies vakaruose 4–6 laipsniai šilumos.
„Ką gi, šlapios snaigės. Kai pagalvoji, lapkričio viduryje stebinti jos neturėtų“, – pridūrė N. Šulija.
Orai Europoje
Orus Europoje rytoj lems dvi nemažos žemo slėgio sritys rytuose bei vakaruose ir aukšto slėgio sritis tarp jų.
Saulėta rytoj bus Baltijos apylinkėse, taip pat vietomis žemyno pietuose. Tarp šių sričių dangų dengs debesys, kai kur gana stori.
Šiluma rytoj šiek tiek išsikvėps, tačiau Pietų ir Vakarų Europoje rytoj vis tiek bus gana šilta, kitur orai bus gaivesni.
Romoje rytoj šviesūs orai ir 21 laipsnis šilumos, Barselonoje saulė pro debesis ir šils iki 20, Paryžiuje debesuota, lietus ir 14 laipsnių, Londone debesuota, nelis ir šils iki 14; Berlyne debesuota, lietinga ir 8 laipsniai, Varšuvoje taip pat debesuota ir šils iki 8.
