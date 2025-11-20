„Jie nori sunaikinti ir išardyti NATO“: Budrys perspėjo dėl naivaus požiūrio į Rusiją

„Nesu tikras, ar pakeitėme savo vertinimą, kas veikia, o kas ne“, – apie požiūrį į Kremlių jis sakė Alexandrai von Nahmen, DW programų direktorei Rusijos, Ukrainos ir Rytų Europos auditorijai.
„Vis dar matau naivumo, kalbant apie bandymus pakeisti (Rusijos – ELTA) elgesį, kad bendradarbiaudami galime padaryti pokyčius. Mes vis dar elgiamės tarsi nežinantys ir nesekame jų planų ir ketinimų.“, – sakė K. Budrys.
Tačiau, anot Lietuvos diplomatijos vadovo, Rusijos pusė savo ketinimus labai aiškiai išdėstė 2021 m. pabaigoje, dar iki pilno masto įsiveržimo į Ukrainą.
„Jie nori sunaikinti ir išardyti NATO. Jie nori, kad amerikiečiai pasitrauktų su visais savo pajėgumais, įskaitant branduolinius pajėgumus, ir jie siekia būtent šio konkretaus tikslo. Ne viskas yra vien apie Ukrainą“, – teigė K. Budrys.
Paklaustas, ar JAV nepaliks Europos bėdoje, jeigu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nuspręs užpulti NATO, K. Budrys sakė, kad Europa turėtų pasitempti ir rimtai žiūrėti į padėtį.
„Turėtume didinti savo gynybos išlaidas, turėtume didinti savo pajėgumus, turėtume būti geri Jungtinių Valstijų sąjungininkai“, – sakė jis.
Kalbėdamas apie Vokietijos brigados dislokavimą Lietuvoje, ministras pabrėžė, kad Berlynas apskritai padarė didelį progresą, į gynybą žiūri rimtai ir didina jos finansavimą.
Jis pabrėžė, kad Lietuva taip pat vykdo savo įpareigojimus didindama gynybos išlaidas, kurios 2026 m. sieks beveik 5,4 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP).
„Tai bus didžiausias skaičius NATO ir visame laisvajame pasaulyje“, – sakė K. Budrys.
Paklaustas, ar Kremlius veikia vis drąsiau, Lietuvos užsienio reikalų ministras sakė, kad Rusija bando tikrinti Aljanso atgrasymo priemones ir pasirengimą taikos metu.
Ministras taip pat kalbėjo apie Baltarusijos hibridines atakas. Jis minėjo, kad Minskas naudojo neteisėtą migraciją kaip ginklą, bet su ta problema Lietuva susidorojo. Dabar Baltarusija instrumentalizavo tarptautinę nusikalstamą veiklą – cigarečių kontrabandą, sakė jis.
Pasak K. Budrio, Baltarusijoje veikia dvi didelės tabako gamyklos, o dalis jų pajėgumų skirta būtent gaminti produktus kontrabandai, iš ko režimas pelnosi finansiškai.
Dėl šių hibridinių išpuolių prieš Europos Sąjungą jis ragina taikyti sankcijas Baltarusijai Europos mastu.
ELTA primena, kad dėl kontrabandines cigaretes gabenančių meteorologinių balionų, kurie spalio mėnesį kelis kartus sutrikdė Vilniaus ir Kauno oro uostų darbą, spalio pabaigoje buvo uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai (PKP) su Baltarusija.
Jie veiklą pilnai atnaujino vidurnaktį iš trečiadienio į ketvirtadienį. Sprendimą anksčiau nei planuota atidaryti du uždarytus PKP su Baltarusija priėmė trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas. Šį žingsnį Vyriausybei apsvarstyti rekomendavo antradienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija (NSK).
